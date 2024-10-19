الأول من نوعه وبمشاركة سورية… بدء أعمال المؤتمر العربي الأول حول الكفاءات الصحية العربية المهاجرة

بمشاركة سورية، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية.

المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، ويقام في العاصمة الأردنية عمان يهدف إلى تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك.

وترأس الجلسة الأولى من المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية الذي تحدث عن حجم الهجرة واتجاهاتها، والعوامل المرتبطة بها، والآثار المترتبة عليها والتحديات جراء هجرة العاملين الصحيين، والجوانب الإيجابية المرتبطة بها، إضافة إلى أفق الاستفادة من الكفاءات المهاجرة والمبادرات التي يمكن طرحها في هذا الجانب.

ويشارك في المؤتمر الذي يقام على مدى يومين نحو 500 شخص، بينهم وزراء الصحة العرب، وأطباء من الكفاءات الصحية العربية التي حققت نجاحات بارزة في المغترب.