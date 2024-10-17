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بمشاركة أكثر من ٤٠٠ مشرف.. بدء الورشات التدريبية للمشرفين التربويين والاختصاصيين المعينين حديثاً في جميع المحافظات

تشرين – دينا عبد:

بمشاركة أكثر من ٤٠٠ مشرف في كل المحافظات بدأت اليوم ورشة عمل تدريبية نظمتهامديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية بجميع المحافظات. وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات المشرفين التربويين والاختصاصيين المعينين حديثاً ورفع كفاءتهم.
وخلال افتتاحه فعاليات الورشة المقامة في مركز الباسل للتدريب التربوي بمساكن برزة أشار وزير التربية د. محمد عامر المارديني في تصريح لأهمية عمل التوجيه في المتابعة الميدانية لواقع العملية التربوية والتعليمية ورصد نقاط القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف مبيناً أهمية دور المعلم كحامل رسالة تربوية هادفة، وانعكاس عمله على تطوير المجتمع وبنائه.
فيما أكد مدير الإعداد والتدريب في وزارة التربية فيصل الصالح أهمية التدريب في تطوير المهارات وتعزيز القدرات خاصة بالنسبة للموجهين الذين سيعملون على متابعة واقع المدارس وأداء المدرسين.
وأشار رئيس دائرة الإشراف التربوي في وزارة التربية محمد عصفور إلى أن إقامة هذه الورشات في كل المحافظات السورية يأتي ضمن خطة مديرية الإشراف التربوي في تطوير عمل الموجهين التربويين والاختصاصيين لرفع كفاءتهم العلمية والتربوية والإدارية والإشرافية ما سينعكس على دورهم في الميدان التربوي لتطوير أداء المعلمين ومهاراتهم.
يذكر أن الورشات التي تنظم في جميع المحافظات السورية تستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف جميع المشرفين التربويين والاختصاصيين الجدد وعددهم (٤٢٤) مشرفاً ومشرفة ويشرف على تدريبهم عدد من الموجهين الأولين في الوزارة.
حضر افتتاح الورشة أيضاً مدير الاتصال والدعم التنفيذي في الوزارة وكل من مديري تربية ريف دمشق والقنيطرة ورئيسا دائرة المناهج والتوجيه في مديريتي تربية دمشق وريفها.

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