لقاءا روما والإنتر … واليوفي ولاتسيو يتصدران الكالتشيو

تشرين:

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر أربع مواجهات، على أن تستكمل بقية مباريات الجولة في اليومين التاليين.

وتتصدر مباراة روما وإنتر ميلان التي ستقام غداً الأحد، قمة مواجهات هذه الجولة، ومعها مباراة يوفنتوس ولاتسيو التي ستقام اليوم في العاشرة ليلاً. ويسعى طرفاها لفض الشراكة بينهما بجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد لاتسيو الذي يحتل الترتيب الرابع بفارق الأهداف عن منافسه في لقاء اليوم.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه تياغو موتا إلى الفوز، لمواصلة تضييق الخناق على المنافسين المباشرين، بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات حتى الآن، ولم يتلق أي هزيمة.

في المقابل، يتطلع لاتسيو لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم مع مدربه ماركو باروني، حيث حقق أربعة انتصارات في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الفوز في أول مباراتين بالدوري الأوروبي.

ويتطلع إنتر ميلان حامل اللقب وصاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، إلى تحقيق الفوز على روما بعد غد الأحد، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على الصدارة مع نابولي 16 نقطة، ومواصلة الانتصارات بعدما استعاد توازنه بالفوز في آخر جولتين من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الانتصار على ريد ستار بلجراد الصربي، في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يدخل روما المباراة في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، ويتطلع لاستعادة الانتصارات والاقتراب من المراكز الأولى وخاصة أن فارق النقاط بينه وبين المتصدر ست نقاط فقط.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب جنوى مع بولونيا، وكومو مع بارما، وميلان مع أودينيزي، اليوم السبت، فيما يلتقي إمبولي مع نابولي وفينزيا مع أتالانتا وليتشي مع فيورنتينا وكالياري مع تورينو غداً الأحد، وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة بين فيرونا ومونزا