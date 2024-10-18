فعاليات الشهر الوردي الخاص بالكشف عن سرطان الثدي تتواصل في ديرالزور

تشرين – مالك الجاسم:

تتواصل في محافظة دير الزور فعاليات الشهر الوردي الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر عنه والتدابير العلاجية، حيث أقيمت ندوات عدة في مديرية الصحة واتحاد عمال المحافظة ومديرية التربية بهدف نشر التوعية.

وخلال حديثه ل”تشرين” أكد مدير صحة ديرالزور الدكتور ”مأمون حيزة” بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الهدف من هذا الشهر من خلال الوصول إلى كل المناطق في المحافظة ريفاً ومدينة وتنفيذ ندوات عدة، إضافة إلى استقبال النساء في المراكز، حيث تم خضوع جميع العاملين في المراكز لدورات من أجل تحديث المعلومات وهذه الكوادر بات لديها الخبرة الكافية لتقديمها المراجعات من خلال الكشف السريري والشعاعي والتصوير عبر جهاز المامو غراف وهناك إقبال متزايد من قبل النساء على المراكز .

والشهر الوردي هو شهر توعية حول سرطان الثدي والذي يبدأ من ١ / ١٠ وينتهي بتاريخ ٣٠ / ١٠ ويتم من خلاله شرح أسباب سرطان الثدي وأنواعه وطرق المعالجة، وطرق الفحص الذاتي والخدمات المجانية التي تقدمها المراكز الصحية والتي تغطي كل أرجاء المحافظة إضافة إلى المشافي.

من جهتها أكدت رئيسة برنامج الصحة الإنجابية في ديرالزور الدكتورة إيمان مهلهل بأنه تم عقد اجتماعات مع عدد من الفعاليات في المجتمع وتنفيذ ندوات في مديريات التربية والصحة والثقافة واتحاد عمال ديرالزور والحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي تتوجه للنساء من عمر ال 20 سنة حتى 60 سنة لإجراء الفحص السريري، وللواتي تجاوزن ال 40 لإجراء تصوير عبر الماموغراف.

وبلغ عدد المراجعات حتى تاريخه ما يقارب ١٧ ألف امرأة وتم فحص ٢٠٠٠ سيدة سريرياً وإحالة ٣٠٠ سيدة لتصوير المامو غراف والأيكو.

وختمت المهلهل حديثها بأن هناك عوامل تسمى عوامل الخطورة لحدوث سرطان الثدي والأعراض التي توجب مراجعة طبية فورية مثل وجود كتلة أو نزيف دموي أو أي تغير في شكل الثدي، و كلما اكتشفت الإصابة باكراً كانت فرص الشفاء أكثر ، في حين أن الكشف المتأخر عن المرض يصعب معه العلاج.