بمشاركة ٤٨٨ طالباً.. انطلاق المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري في اللاذقية

تشرين- جعفر خيربك

بمشاركة ٤٨٨ طالباً من محافظة اللاذقية، انطلقت اليوم المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري في جامعة تشرين، حيث شهدت كلية الحقوق حضوراً لافتاً للطلاب المتقدمين برفقة ذويهم، للمشاركة في هذه الفعالية العلمية الوطنية.

“تشرين” أجرت مقابلات مع بعض الطلاب وأولياء الأمور، للتعرف على انطباعاتهم حول سير الاختبارات والمستوى العام للأسئلة، وقد تفاوتت آراء الطلاب حول مستوى الصعوبة في المواد المختلفة، حيث أشار عدد كبير منهم إلى أن أسئلة مادتي الكيمياء والعلوم اتسمت بالصعوبة، وتحتاج إلى مستوى عالٍ من التركيز والقدرة التحليلية، مدللين بأنه طُلب منهم في أسئلة الكيمياء تطبيق مفاهيم متعددة في نفس السؤال.

على الجانب الآخر، جاءت اختبارات الرياضيات بمستوى متوسط، وفقاً لما أكده العديد من الطلاب، وأوضح أحد المتقدمين أن أسئلة الرياضيات تدرجت في الصعوبة، بعضها كان مباشراً والبعض الآخر تطلب تفكيراً معمقاً.

أما فيما يتعلق بمادة المعلوماتية، فقد جاءت بمستوى وصفه الكثيرون بأنه سهل نسبياً، ما أتاح للطلاب مساحة جيدة للإبداع والتفوق في هذا المجال. وأشار أحد الطلاب إلى أن أسئلة المعلوماتية كانت فرصة لتعويض الدرجات في المواد الأخرى، فالأسئلة كانت مفهومة وواضحة.

الأجواء الامتحانية كانت هادئة ومنظمة، وفقاً لآراء معظم الطلاب وأولياء الأمور الذين أبدوا رضاهم عن التنظيم. وأكد أغلب الطلاب أن الوقت المخصص لكل مادة كان كافياً للإجابة من دون الشعور بالضغط، وفي هذا الصدد، بينت إحدى الطالبات : إن الوقت المخصص كان مناسباً وتمكنّا من إكمال الإجابة بشكل مريح من دون الحاجة للتسرع.

يعد الأولمبياد العلمي السوري محطة مهمة لتطوير القدرات العلمية لدى الشباب السوري في مجالات الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، العلوم، والمعلوماتية، ويهدف إلى تأهيلهم للمنافسة على المستويات الإقليمية والدولية. هذه الفعالية تفتح آفاقاً واسعة أمام الطلاب المتميزين ليظهروا قدراتهم ويحققوا طموحاتهم العلمية، ما يساهم في تعزيز مكانة سورية العلمية والبحثية على مستوى العالم.