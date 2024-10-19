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يمكن الاعتراض عليها خلال ثلاثة أيام.. “الخارجية” تعلن أسماء المقبولين في مسابقتها

دمشق- تشرين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء المتقدمين المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من المسابقة المعلن عنها بالقرار 130 لعام 2024.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أنه يحق للمتسابق التقدم بطلب اعتراض على النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وتُقدم الطلبات إلى المعهد الدبلوماسي في مبنى الوزارة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في لوحة إعلانات الوزارة أو على الموقع الإلكتروني للوزارة أو للمعهد الدبلوماسي.

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