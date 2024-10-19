“الأورومتوسطي” يدعو الأمم المتحدة لإعلان شمال غزة منطقة منكوبة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى إعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة في ظل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم قتل جماعية وفردية منهجية وواسعة النطاق، إضافة إلى تجويع متعمد وتهجير قسري جماعي وتدمير كامل لما كان متبقياً من مقومات الحياة في القطاع.

وقال المرصد في بيان له: “إنه وثق جرائم مروعة ضد الفلسطينيين في مخيم جباليا وعموم شمال قطاع غزة مع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي” مشدداً على أن صم المجتمع الدولي آذانه وتعاجزه عن وقف ما يجري يجعله شريكاً في الإبادة الأكثر وحشية.

وأضاف الأورومتوسطي: “إن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على إخراج ما تبقى من المنظومة الصحية عن العمل بالكامل هناك، وهي التي تعمل أصلاً بشكل جزئي بعد أن عمل خلال الأيام الماضية على استهداف وتدمير آبار المياه المتبقية وقصف مقاسم الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى انقطاعها عن المنطقة”.

وأكد المرصد أن أكثر من 400 ألف فلسطيني يواجهون خطر الموت قتلاً بالقصف أو الموت جوعاً شمال غزة، حيث يمنع الاحتلال إدخال أي مساعدات.

وطالب الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من أهالي شمال غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها ومساءلتها ومعاقبتها على كل جرائمها، واتخاذ كل التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين.