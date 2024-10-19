إنارة طرقات بالطاقة الشمسية وحملة نظافة في مدينة داعل بالتعاون مع المجتمع المحلي

درعا – وليد الزعبي

تتفاعل مبادرات المجتمع المحلي التطوعية في مدينة داعل لتعزيز واقع الخدمات المقدمة للسكان، وأوضح رئيس مجلس المدينة رياض برغوث أنه تم مؤخراً الانتهاء من تركيب ٧٥ جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسة ضمن شوارع مختلف الأحياء، وذلك بهدف تنشيط حركة الناس ليلاً وبعث الأنسة والطمأنينة في نفوسهم، ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي لاقى استحسان الأهالي بتمويل من المجتمع المحلي، وخاصةً أبناءه المغتربين، حيث بادروا إلى تقديم تبرعات مالية لهذه الغاية بعد أن كان سبق ذلك تقديم تبرعات لتحسين واقع مياه الشرب وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية بعض المراكز الخدمية الحيوية لضمان استمرارية عملها في تقديم الخدمات لسكان المدينة.

ولفت رئيس المجلس إلى تنفيذ حملة نظافة مكثفة يوم أمس الجمعة بالتعاون ما بين عمال المجلس ومتطوعين من المجتمع المحلي، جرى خلالها التركيز على تنظيف الطريق العام وحرمه من النفايات والأنقاض المتراكمة، بالتوازي مع تعزيل المطريات من المخلفات المتراكمة والعالقة فيها، وذلك قبل قدوم فصل الشتاء لمنع أي اختناقات أو انسدادات قد تؤدي إلى تشكل مستنقعات تضر بالمارة والجوار السكني، علماً أن النشاط التطوعي سيستمر في أيام الجمع القادمة لإنهاء جميع أعمال النظافة وتعزيل باقي المطريات، وفي حال الحاجة قد تتم الاستعانة بمديرية الخدمات الفنية في درعا لإتمام خطة مجلس المدينة بهذا الاتجاه.

تجدر الإشارة إلى أن حملة النظافة لاقت ارتياح السكان، حيث إنها رفعت عنهم المعاناة من أضرار النفايات التي كانت متراكمة، كما وجمّلت المظهر العام للطريق الرئيسي الذي يعد محور عبور حيوياً للعديد من المدن والبلدات الأخرى.