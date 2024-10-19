بمشاركة ٤٣ طالباً.. انطلاق المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري في درعا

درعا – وليد الزعبي

انطلقت في مقر كلية التربية الثالثة في محافظة درعا المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري للموسم ٢٠٢٥، وأوضح منسق درعا أحمد الجمعات أن هذه الاختبارات تأتي ضمن رؤية هيئة التميز والإبداع في اكتشاف ورعاية مواهب التميز لدى أجيال الشباب، وقد تقدم إلى عملية سبر المتميزين بمرحلته الأولى ٤٣ طالباً باختصاصات مواد كل من الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية.

وعبّر عدد من الطلاب المشاركين في الاختبارات عن إصرارهم ومواظبتهم على مزيد من الجد والاجتهاد في سبيل بلوغ التميز والإبداع، إيماناً منهم بأن الوصول لمراتب علمية متقدمة من شأنه أن يساهم في رفعة وحضارة البلاد في مختلف المجالات.

وخلال لقاءات “تشرين” مع المشاركين، ذكرت الطالبة نوال الناصر أنها شاركت بالاختبار عن مادة الرياضيات، وكانت الأسئلة واضحة ومن ضمن المفاهيم العلمية المستوحاة من المحاور العلمية المعتمدة من هيئة التميز والإبداع (الأولمبياد العلمي السوري)، فيما بينت حلا خالد الحريري اختصاص كيمياء أن طموحها بأن تتجاوز هذه المرحلة والانتقال للمرحلة الثانية، وخاصةً أن هذا الطريق يفتح آفاقاً واسعة في مجال التميز والإبداع.

وذكرت الطالبة آية عبد المنعم الشمري/ اختصاص الرياضيات، أن مشاركتها في الأولمبياد جاءت لرفع مستواها العلمي والثقافي وحباً للمعرفة، أما الطالب غياث فادي إبراهيم/ فيزياء، فشارك في اختبار المرحلة الأولى وهدفه الوصول إلى المستويات العليا من الأولمبياد وتحقيق هدفه في التميز والإبداع.

وذكرت الطالبة زينة عبود/ علم أحياء، أنها خاضت الاختبار وكلها طموح بأن يكون لها مقعد في المستقبل بين المتميزين والمبدعين، وأن هذه التجربة تعزز الثقة بالنفس وتحفز على المزيد من الاجتهاد في التحصيل العلمي، ولفتت الطالبة ديمة أسامة الواكد/ كيمياء إلى أن الأسئلة تحتاج إلى تروٍّ قبل الإجابة، والطالب المتمكن الذي حضّر جيداً يستطيع الإجابة على معظمها.

وشكرت الطالبة لمى زاهر الحمادي حسن التنظيم وتوفير الأجواء الهادئة والمريحة أثناء الاختبار، معبرة عن طموحها الكبير بأن تواصل مسيرة التفوق والتميز. وعبّر الطالب غياث فادي إبراهيم/ فيزياء عن سروره للمشاركة في الأولمبياد بهدف تنمية مهاراته العلمية ولينال فرصة تفتح أمامه آفاقاً نحو مراتب علمية عليا، مؤكداً أن كل من درس وحضّر جيداً يستطيع تخطي الاختبار، كذلك الطالب عمر أسامة الجباوي/ اختصاص كيمياء، ذكر أنه خاض تجربة رائعة ويأمل أن يتجاوز هذه المرحلة بنجاح ليخوض امتحانات المرحلة الثانية والنجاح فيها أيضاً، إذ لا يقف أي مانع في وجه من لديه العزيمة والإصرار على النجاح والتميز.

بدورها الطالبة جودي يوسف الشريف/ فيزياء، ذكرت أن التميز والابداع يجب أن يكون طموح كل مجد ومجتهد لما له من دور في الارتقاء بجميع مناحي الحياة، في حين اعتبرت الطالبة مرح زكريا الزعبي أن مشاركتها تعد فرصة رائعة جداً، و خاصةً أنها تجد في نفسها القدرة على تجاوز الاختبار والانتقال للمرحلة التالية، مبينة أن الأسئلة كانت واقعية ومحفزة للتفكر.