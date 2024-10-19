بشغف علمي  ينبض قلب المستقبل.. انطلاق منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري بمشاركة  أكثر من ٤ آلاف طالب

دمشق – منال الشرع

انطلق الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع اليوم رحلته الجديدة لتألق الطلبة المتفوقين في علوم ( الرياضيات – الفيزياء -الكيمياء – المعلوماتية – علم الأحياء)، في كلية العلوم بدمشق .

مدير الأولمبياد العلمي السوري دانية قباني في تصريح للإعلاميين : بينت أنه يجتمع اليوم طلاب الأول الثانوي ضمن سلسلة من التصفيات التي تبدأ من المحافظات وتختتم بمنافسات نهائية تكلل أكثرهم تميزاً وإبداعاً ليكونوا جزءاً من الفرق الوطنية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية على المنصات العالمية في الأولمبياد العلمي .

وحسب قباني، بلغت أعداد المشاركين في تصفيات المرحلة الأولى ٤٠٦٩ طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي و ٩٧٩ ٣ طالبا وطالبة من مختلف المحافظات ممن حققوا الشروط العلمية المطلوبة للمشاركة، بمن فيهم أوائل أولمبياد العلمي اليافعين للرياصيات والعلوم للعام ٢٠٢٤ والبالغ عددهم ٩٠ طالباً وطالبة من مرحلة التعليم الإعدادي.

وأوضحت قباني أنه يقام اختبار هذه المرحلة بنفس التوقيت في كل المحافظات بكل الاختصاصات، يتضمن أسئلة موحدة بين المحافظات لكل اختصاص ويجري تصحيح أوراق الاختبارات بأسلوب من ؤتمت ومركزي ، حيث يتأهل إلى تصفيات المرحلة الثانية الحاصلون على أعلى ٥٠ علامة في كل مادة من كل محافظة، وذلك وفق ترتيب الدرجات الدرجات التي حصلوا عليها على أن يحققوا علامة أكبر من وسطي المحافظة .

عدد من الطلاب المشاركين ممن التقتهم “تشرين”، عبروا عن أهمية المشاركة، حيث لفت كل من علي و سامر ورند و علاء وسارة إلى أن المشاركة في الأولمبياد تزيدهم معرفة وخبرة وتشجعهم على التحلي بروح المنافسة الإيجابية والبحث عن الابتكار والإبداع بعيداً عن الروتين والنمطية ، وهي خطوة أولى للنجاح واصفين الأسئلة بأنها تحتاج إلى مهارة ودقة وتساهم في تعزيز مهاراتهم العلمية للارتقاء بالمستوى الفكري و التعليمي.

وأضافوا:إن الأسئلة تتطلب تفكيراً منطقياً ودقيقاً للحل، و تراوحت بين السهلة والمتوسطة، معربين عن أملهم بتحقيق أفضل النتائج التي تؤهلهم للمشاركة في المراحل المتقدمة .