منتخبنا الشاب بمواجهة مهمة مع غوام في التصفيات الآسيوية

تشرين:

تتجه الأنظار اليوم نحو مباراة مثيرة في عالم كرة القدم، حيث يلتقي منتخبنا الوطني تحت 20 سنة مع منتخب غوام في تصفيات كأس آسيا 2025 التي تُقام في الصين. يتزايد الاهتمام بهذا اللقاء، إذ يسعى منتخبنا لتحقيق انتصاره الثالث ليبقى قريباً من صدارة مجموعته بعيداً عن حسابات المركز الثاني.

ويُنتظر أن تقدم هذه المواجهة أداءً مثيراً ومليئًا بالتشويق. يترقب الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة اللاعبين في أرض الملعب، ويأمل الجميع في أن يحقق منتخبنا الفوز في ملعب لاش تراي في فيتنام في الثانية عشرة ظهراً، ما يعزز فرصه في التأهل للنهائيات.

المدرب محمد عقيل سيعتمد بشكل كبير في تشكيلته على حارس المرمى: مكسيم صراف وفي خط الدفاع: أحمد كالو، هاشم حمامي، عبدالرحمن العرجة، محمود العمر , وفي خط الوسط: أنس دهان، غيث محرز، وسام دخان أما في الهجوم فسيعتمد على كاوا عيسى، محمد المصطفى، ممدوح وردة.

يذكر أن التصفيات ستختتم بتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات العشر، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في الصين في شهر شباط من العام المقبل.