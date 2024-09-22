الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه «هزيمة» موسكو استراتيجياً وتكتيكياً

تشرين:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم: إن الدول الغربية في حالة حرب جماعية مع روسيا، ‏مشيراً إلى أن هذه الدول تعلن بشكل صريح أن هدفها هو “هزيمة” موسكو استراتيجياً وتكتيكياً.‏

وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع برنامج «موسكو الكرملين بوتين» على قناة «روسيا 1» التلفزيونية: «هناك حرب ‏قائمة، إنهم «الغرب» في حالة حرب معنا، إنهم يقاتلوننا بشكل جماعي، ونحن نواجه عدواً جماعياً، ويقولون صراحة ‏إن هدفهم هو هزيمة روسيا استراتيجياً وتكتيكياً».‏

وأضاف: بالنسبة لروسيا، لم تكن هناك على مر التاريخ بدائل أخرى، ولا يوجد بديل الآن عن الانتصار، مشيراً إلى أن ‏روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة.‏

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدٍ أوكرانية, وقال بوتين في ‏اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك الروسية: «على ما يبدو أن العدو بمساعدة أسياده ‏الغربيين ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدٍ أوكرانية».‏

كما أكد الرئيس بوتين أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلاً، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن أي ‏تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.‏

وأردف بوتين بهذا الصدد: «يبدو أن العدو يسعى إلى تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات ‏التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون إيجاد تهديدات ‏لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم».‏

وشددت موسكو، في مناسبات عدة، على أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل ‏الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت نفسه تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ‏ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار المتدرج نحو عسكرة أوروبا.‏

كما اعترف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بأن قيادة بلاده تقدم باستمرار تقارير للحلفاء الغربيين حول التخطيط ‏لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية على جبهات القتال.‏

وأضاف عميروف في مقابلة تلفزيونية: «عندما نشرح أمام الحلفاء خطتنا للهجوم أو العمليات الهجومية المضادة أو ‏الدفاعية، فإننا نشرح دائما الأهداف، وما القوات والوسائل التي سيتم استخدامها خلال التنفيذ، حتى يكون شركاؤنا ‌‏«الغربيون» على علم بذلك.. نحن نركز على هذه المسألة العملياتية ونعمل لرفعها إلى المستوى الاستراتيجي».‏

وكان وزير الدفاع الأوكراني قد صرح أمس السبت بأن الغرب وعد أوكرانيا شفهياً بتخصيص أموال ‏لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.‏