الكرملين: الغرب في حالة حرب مع روسيا ويعلن صراحة أن هدفه «هزيمة» موسكو استراتيجياً وتكتيكياً
تشرين:
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم: إن الدول الغربية في حالة حرب جماعية مع روسيا، مشيراً إلى أن هذه الدول تعلن بشكل صريح أن هدفها هو “هزيمة” موسكو استراتيجياً وتكتيكياً.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع برنامج «موسكو الكرملين بوتين» على قناة «روسيا 1» التلفزيونية: «هناك حرب قائمة، إنهم «الغرب» في حالة حرب معنا، إنهم يقاتلوننا بشكل جماعي، ونحن نواجه عدواً جماعياً، ويقولون صراحة إن هدفهم هو هزيمة روسيا استراتيجياً وتكتيكياً».
وأضاف: بالنسبة لروسيا، لم تكن هناك على مر التاريخ بدائل أخرى، ولا يوجد بديل الآن عن الانتصار، مشيراً إلى أن روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحارب روسيا بأيدٍ أوكرانية, وقال بوتين في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك الروسية: «على ما يبدو أن العدو بمساعدة أسياده الغربيين ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدٍ أوكرانية».
كما أكد الرئيس بوتين أن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلاً، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاوض خلال قيام كييف بقصف المدنيين بشكل عشوائي.
وأردف بوتين بهذا الصدد: «يبدو أن العدو يسعى إلى تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون إيجاد تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم».
وشددت موسكو، في مناسبات عدة، على أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها، وفي الوقت نفسه تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار المتدرج نحو عسكرة أوروبا.
كما اعترف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بأن قيادة بلاده تقدم باستمرار تقارير للحلفاء الغربيين حول التخطيط لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية على جبهات القتال.
وأضاف عميروف في مقابلة تلفزيونية: «عندما نشرح أمام الحلفاء خطتنا للهجوم أو العمليات الهجومية المضادة أو الدفاعية، فإننا نشرح دائما الأهداف، وما القوات والوسائل التي سيتم استخدامها خلال التنفيذ، حتى يكون شركاؤنا «الغربيون» على علم بذلك.. نحن نركز على هذه المسألة العملياتية ونعمل لرفعها إلى المستوى الاستراتيجي».
وكان وزير الدفاع الأوكراني قد صرح أمس السبت بأن الغرب وعد أوكرانيا شفهياً بتخصيص أموال لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.