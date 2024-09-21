منتخبنا الشاب لكرة القدم يفوز على منتخب بنغلادش في تصفيات آسيا

افتتح منتخب سورية لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المقامة على ملعب لاش تراي في مدينة هايفونغ الفيتنامية بالفوز على منتخب بنغلادش بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل أهداف منتخبنا كل من كاوا عيسى ويوشع كناج ووسام دخان وأنس دهان في الدقائق الـ 5 والـ 12 والـ 73 والـ 79 على التوالي.

وضمت تشكيلة منتخبنا كلا من عمر سويدان وأحمد كالو وحسن محمود وعبد الرحمن المرجة وأحمد خليل وأنس دهان والاند عبدي ويوشع كناج وكاوا عيسى ومحمد المصطفى وممدوح وردة.

وسيواجه منتخبنا في التصفيات يوم الأربعاء القادم منتخب بوتان، والجمعة القادم منتخب غوام والأحد الـ 29 من الشهر الجاري منتخب فيتنام.