منتخبنا الكروي الشاب يلاقي بنغلادش في تصفيات آسيا اليوم

تشرين- إبراهيم النمر:

يقص اليوم منتخبنا الشاب بكرة القدم شريط منافساته في مجموعته الأولى في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها فيتنام والتي تضم إلى جانبنا فيتنام وبنغلادش وغوام.

ملعب لاش تري سيكون مسرحاً للقاء منتخبنا وبنغلادش في الثالثة عصراً، علماً أن تشكيلة منتخبنا يغلب عليها الطابع الاحترافي.

وقد أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الشاب محمد عقيل أن كرة القدم في منطقة شرق آسيا شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.. وأشار العقيل في المؤتمر الصحفي الخاص بتصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عاماً والذي عقد صباح أمس إلى أن منتخبنا جاء إلى التصفيات بهدف واضح وهو انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات وأضاف: (نحترم جميع منتخبات المجموعة لكننا نمتلك من القوة والإمكانيات ما يكفي لتحقيق الهدف الذي جئنا من أجله وهو التأهل إلى كأس آسيا.. غايتنا الأولى هي إدخال السعادة إلى قلوب الجماهير السورية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك)..

وسيرتدي لاعبونا القمصان الحمراء وبنغلادش القمصان البيضاء.

صلاح الدين رمضان رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه عبد الرحمن الخطيب عقدا اجتماعاً مع اللاعبين والكادر الفني والإداري للمنتخب قبل السفر وتم حثهم على تحقيق نتائج طيبة للتأهل للنهائيات الآسيوية.

وتضم البعثة اللاعبين: عمر سويدان، زين محمود، أحمد خليل، حسن محمود، عبد الرحمن العرجة، أحمد كالو، أنس دهان، أحمد صوفي، محمود العمر، زكريا سلامة، هاشم حمامي، كاوا عيسى، غيث محرز، محمد مصطفى، وممدوح وردة.

كما سيلتحق بالبعثة في فيتنام اللاعبون: آلاند عبدي قادماً من نادي رودا الهولندي، يوشع كناج من نادي بانسيرايكوس اليوناني، وسام دخان من نادي أوريبرو السويدي، سعد الدين خليف من نادي فايسبان الألماني، عبد الرحمن الميهي من نادي الفيصلي الأردني، نبيل العمر من نادي فاستيرس السويدي، ومكسيم صراف من نادي أنوجان الأوزبكي، وعمران خلوف من نادي عجمان الإماراتي.