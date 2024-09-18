إنتاجنا من البيض واللحوم يكفي أسواقنا المحلية.. سعد الدين: إنتاجنا الوفير من الذرة الصفراء لهذا الموسم عامل استقرار لقطاع الدواجن

تشرين – زهير المحمد:

تشهد أسعار بيض المائدة ارتفاعاً كبيراً لاسيما خلال الآونة الأخيرة، فيما كانت مبررات المعنيين في قطاع الدواجن بعدم استقرار سعر المادة لأسباب كثيرة، وفي مقدمتها مبدأ العرض والطلب وتأثر الأفواج بارتفاع حرارة الطقس خلال الأشهر الماضية.

والملاحظ أن سعر صحن البيض يختلف من محافظة لأخرى، ومن سوق لآخر وكذلك من محل لآخر، وعلى العموم يتراوح سعر صحن البيض بمحال المفرق بين 60-65 ألف ليرة، في حين تباع البيضة الواحدة بالمفرق بين 2000-2200 ليرة.

رئيس لجنة تربية الدواجن باتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين أوضح أن سعر المادة يخضع لمبدأ العرض والطلب، مشيراً إلى أن ارتفاع درجة حرارة الطقس الذي شهدناها خلال الأشهر الماضية تسبب نوعاً ما بانخفاض إنتاج بيض المائدة، فخلال الحرارة يقل أكل الدجاجة، وتالياً ينخفض وزن البيضة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إنتاجنا في سورية سواء أكان من البيض أم اللحوم مستقر ويكفي حاجة أسواقنا المحلية، وحسب سعد الدين فإن استهلاك مادة البيض سجل في مناطق الساحل ارتفاعاً كبيراً نظراً للموسم السياحي.

وأكد سعد الدين أن وضع قطاع الثروة الحيوانية وبالأخص الدواجن سيكون خلال الفترات القادمة مطمئناً، ولاسيما أن إنتاجنا من الذرة الصفراء خلال هذا الموسم سيكون، ووفقاً للتقديرات، أعلى من إنتاج الموسم الماضي، وهذا سيساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.