برونزيتان لسورية في البطولة العربية للناشئين والناشئات بالطائف

تشرين- مرهف هرموش:

تمكن منتخبنا الوطني للناشئين والناشئات بألعاب القوى من إحراز ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية للناشئين والناشئات المقامة في المملكة العربية السعودية في الطائف عبر اللاعبة زينب يوسف واللاعب محمد مجد مدلل في لعبتي الحواجز والعشاري.

عضو الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى فداء الشوفي أشارت في تصريح عبر الهاتف لتشرين إلى أن نتائج اليوم كانت مبشرة لمنتخبنا الوطني، حيث أحرزت لاعبة المنتخب الوطني القوى للناشئين والناشئات زينب يوسف برونزية سباق ٤٠٠ متر حواجز بزمن وقدره ١.٠٦ د، وهذا الإنجاز يحسب لألعاب القوى السورية واللاعبة المجتهدة زينب يوسف ومدربها الكابتن سليمان عطي، خصوصاً أن الفارق الزمني بين المراكز الثلاثة الأولى كان أجزاء من الثواني.

وأضافت الشوفي: إن نتائج السباق جاءت كالتالي: أحرزت اللاعبة المغربية نزيه ونام المركز الأول بزمن وقدره ١.٠٣.٣٤ د بينما حل في المركز الثاني مواطنتها فاطمة الحوقلي بزمن وقدره ١.٠٤.٨٠ د وحلت لاعبة منتخبنا الوطني زينب يوسف في المركز الثالث بزمن وقدره ١.٠٦ د.

وكشفت عضو الاتحاد أن لاعب منتخبنا الوطني محمد مجد مدلل تمكن من إحراز المركز الثالث في مسابقة العشاري برصيد وقدره ٥٥٣٢ نقطة

مضيفة أن نتائج مسابقة العشاري كانت كالتالي: في المركز الأول وليد فارس غطاس من الجزائر برصيد٦٢٠٣ نقطة وفي المركز الثاني صالح فتحي المسفر من السعودية برصيد ٥٥٥١ نقطة وفي المركز الثالث لاعبنا محمد مجد مدلل برصيد ٥٥٣٢ نقطة.

وختمت الشوفي بشكر اللاعبة زينب يوسف ومدربها الكابتن سليمان عطية واللاعب مجد مدلل ومدربه الكابتن محمد الملا على هذين الإنجازين الذين سيتم العمل على تطويرهما في البطولات القادمة.