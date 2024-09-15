تونس تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتحذر من التداعيات الخطيرة لتمادي الكيان الصهيوني بخرق المواثيق الدولية

أدانت تونس العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مصياف ومحيطها بريف محافظة حماة في الثامن من أيلول الجاري، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع الكيان الصهيوني الغاصب.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم: ” تدين تونس بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والذي أوقع عشرات الضحايا من المدنيين السوريين العزل”.

وأكد البيان تضامن تونس مع سورية ووقوفها إلى جانبها بمواجهة هذا العدوان الصهيوني السافر الذي يستهدف شعب سورية ووحدة أراضيها.

وجددت تونس خلال البيان تحذيرها من التداعيات الخطيرة لإمعان الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب جرائمه اللاإنسانية ضد دول وشعوب المنطقة، ومن تماديه في خرق جميع المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع الكيان المحتل ووضع حد لجرائمه الخطيرة وغير المسبوقة في المنطقة.