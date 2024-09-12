محافظ الحسكة يستنهض “يونيسيف” للمزيد المشروعات المشتركة

تشرين – خليل اقطيني:

نوه محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح بأهمية المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في مدينة الحسكة، بدعم من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في المحافظة.

مبيناً أثناء تفقده المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية بدعم من منظمة “يونيسيف”، بحضور مديرة مكتب المنظمة في المحافظة جولي فاراندا والوفد المرافق لها، أن مدينة الحسكة بأمسّ الحاجة لهذه المشاريع، لما لها من أثر بالغ على حياة السكان ومستوى معيشتهم، وفي مقدمة هذه المشاريع مشروع صيانة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي نظراً لقدم هذه الشبكة واهترائها وتأثيرها السلبي على السكان. الأمر الذي يمنح هذه المشاريع الأولوية، إلى جانب مشروع إنارة الشوارع والساحات بالطاقة الشمسية لإعادة شريان الحياة والحركة التجارية للمدينة ليلاً، ومشروع تحويل المركز الطبي في مدينة الحسكة إلى مشفى متكامل يقدم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والاستقصائية للسكان بالمجان. إضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية الأخرى التي لا تقل أهمية.

واطلع صيوح وفاراندا على الأعمال الجارية في الطابق الثالث بالمركز الطبي في مدينة الحسكة بدعم من منظمة يونيسيف من أجل تحويل هذا الطابق إلى قسم للأطفال في المشفى مستقبلاً، من خلال صيانة وإعادة تأهيل الغرف وتحويلها إلى غرف مشفى، كون البناء كان فندقاً، وكل ما يتعلق بالخدمات اللوجستية الأخرى، ومن ثم تزويد القسم بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة، منها أكثر من 20 حاضنة.

والتقى صيوح عدداً من المرضى وذويهم في المركز واستمع لمطالبهم، ووجه بمتابعتها وتقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل لهم.

وشملت الجولة مقر مشروع” سوا شباب” في وسط مدينة الحسكة الذي تنفذه جمعية المودة الخيرية بدعم من منظمة “يونيسيف”. والذي يضم 7 مراكز منتشرة في مختلف مناطق المحافظة، تعمل على تنفيذ دورات مهنية في مختلف الاختصاصات من أجل إعداد الشباب المؤهل علمياً وزجهم في سوق العمل.

كما تم تفقد مشروع صيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة الحسكة، والاطلاع على الأعمال المنفذه ونسبة الإنجاز المتحققة حتى الآن.

وبعد ذلك عقد صيوح اجتماعاً مع فاراندا والوفد المرافق لها، تم فيه تقييم الأعمال الجاري تنفيذها في المشاريع التي تنفذ من قبل المؤسسات الحكومية بدعم من منظمة “يونيسيف” وبإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة . حيث عبر الجميع عن ارتياحهم للمراحل التي وصل إليها العمل. وأبدت فاراندا استعداد منظمة “يونيسيف” لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية في مدينة الحسكة وغيرها من مناطق المحافظة، بما يؤدي إلى تحسبن الواقع الخدمي في المحافظة، ورفع مستوى معيشة السكان.