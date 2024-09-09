روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تجدد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها

تشرين:

جددت روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواصلة الجهود الفعالة لتجاوز عواقب الأزمة فيها، بما في ذلك إعادة الإعمار وعودة المهجرين إلى وطنهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “إن الجلسة الوزارية السابعة للحوار الإستراتيجي بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي انعقدت في الرياض اليوم بحثت الوضع في سورية وجرى التأكيد على سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وكذلك أهمية استمرار الجهود الفعالة للإسهام في تجاوز عواقب الأزمة على مدار سنوات كثيرة بما في ذلك إعادة الإعمار ما بعد الأزمة وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.

وأضافت الخارجية الروسية: “أشير أيضاً في سير الجلسة إلى أهمية توفير الظروف اللازمة لذلك بما فيها إلغاء التقييدات أحادية الجانب المفروضة على سورية كما تنص على ذلك الوثيقة الختامية لقمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في المنامة في أيار الماضي”.