زار الجرحى وقدم واجب العزاء لذوي الشهداء.. وفد وزاري في مصياف لتفقد أضرار العدوان الإسرائيلي على المنطقة

حماة – نصار الجرف:

زار مدينة مصياف وفد وزاري في حكومة تسيير الأعمال، مؤلف من وزراء الصحة والكهرباء والاتصالات والإدارة المحلية والبيئة، حيث قدم واجب العزاء لذوي الشهداء من عسكريين ومدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومحيطها الليلة الماضية، كما قام الوفد الوزاري بزيارة جرحى العدوان في مشفى مصياف الوطني للاطمئنان على صحتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

حيث زار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، ووزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، ووزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب، يرافقهم محافظ حماة معن صبحي عبود، ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، الجرحى والمصابين في مشفى مصياف الوطني للاطمئنان على صحتهم وسبل تقديم العلاجات والخدمات الصحية اللازمة، كما قاموا بتقديم واجب العزاء والمواساة لذوي الشهداء.

وأعلن الدكتور غباش أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف حتى الآن 18 شهيداً و37 مصاباً.

وأضاف: إنه فور وقوع العدوان تم رفع جهوزية القطاع الصحي في محافظة حماة ومحيطها لتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في مشفى مصياف الوطني والمشافي القريبة، لافتاً إلى أن منظومة الإسعاف والطوارئ استجابت لآثار العدوان من خلال تقديم الخدمات المنقذة للحياة في المكان أو أثناء النقل الآمن للإصابات وفور تلقي أي بلاغ، وذلك في مواقع العدوان، إضافة إلى استنفار المنظومة في محافظات حماة وحمص وطرطوس.

وفي وقت لاحق اليوم، زارت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال، المهندسة لمياء شكور، يرافقها محافظ حماة معن صبحي عبود ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، المصابين الجرحى في مشفى مصياف الوطني.

وأكدت شكور أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل على تطبيق خطط الحماية الذاتية والجهوزية والطوارئ في محافظة حماة، والوقوف إلى جانب الأهالي والاطلاع عن كثب على الأضرار التي ألحقها بهم العدوان الإسرائيلي.

ونوهت الوزيرة شكور بضرورة رفع مستوى الجهوزية وإدارة الكوارث والإدارة المدنية والدفاع المدني، وبحث كل المقترحات والتوصيات والسبل والآليات الممكن تطبيقها بهذا الخصوص للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ للتخفيف من الآثار والأضرار الناجمة عنه على الأهالي.