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سلطنة عمان تدين العدوان الإسرائيلي على مصياف وتطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد له

تشرين:
أدانت سلطنة عمان العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف ومحيطها، داعية إلى وضع حد لجرائم الحرب الصهيونية.
ودعت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد قاطع للممارسات العدوانية الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها، والاغتيالات السياسية التي تقوم بها.
وشددت الخارجية العمانية على أن هذا الأمر يستوجب تبني موقف دولي لردع الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتحقيقاً للعدالة، وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.
وعبّرت الخارجية العمانية عن تضامنها وتعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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