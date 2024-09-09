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وثيقة وطن وهيئة الوثائق العمانية تنظمان المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي 23 الجاري

تشرين:
بتنظيم مشترك بين مؤسسة وثيقة وطن (الجمهورية العربية السورية) وهيئة الوثائق والمحفوظات (سلطنة عمان) ينعقد في العاصمة العمانية مسقط في الـ 23 من أيلول الجاري “المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي.. المفهوم والتجربة عربياً”.
وتستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام لغاية الـ 25 من أيلول الجاري بحضور عربي ودولي وبمشاركة أكاديميين ومتخصصين يمثلون مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية من دول “سلطنة عمان، الصين، روسيا الاتحادية، إيران، مصر، ليبيا، العراق، تونس، فلسطين، سورية”.
وإضافة إلى المشاركة في تنظيم مواضيع وفقرات المؤتمر يمثلُ الجمهوريةَ العربية السورية خلال أيام انعقاد المؤتمر وفد أكاديمي ومؤسساتي متخصص برئاسة مؤسس ورئيس مجلس الأمناء في مؤسسة وثيقة وطن الدكتورة بثينة شعبان وبمشاركة أعضاء يمثلون مؤسسات كل من “وثيقة وطن، الأمانة السورية للتنمية، وزارة الثقافة، جامعة دمشق، وزارة الإعلام”.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “التاريخ الشفوي: ذاكرة ثقافية عن الأصول وتعميق للرؤية العبر- زمنية” إلى دراسة وتطوير تجربة التأريخ الشفوي في العالم العربي.

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