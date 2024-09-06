للوقاية من الإصابة بفقر الدم.. ورشة عمل تحضيرية لإطلاق المشروع وتقديم مكملات الحديد وحمض الفوليك لطلاب المدارس .

دمشق – دينا عبد:

بهدف تعزيز صحة الطلاب ووقايتهم من فقر الدم، عقدت ورشة عمل تحضيرية في دمشق بالتعاون بين مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية ومديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ومنظمة اليونيسف لإطلاق مشروع تقديم مكملات الحديد وحمض الفوليك لطلاب المدارس.

مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة د. هتون الطواشي وفي تصريح لتشرين بينت أن تنفيذ المشروع سيبدأ خلال العام الدراسي الحالي 2024 – 2025م ويستهدف في مرحلته الأولى لهذا العام الفتيات من المرحلة العمرية من 12 – 18 عاماً في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية.

الطواشي لتشرين: سيتم تعميمها على باقي المحافظات في حال حققت الهدف منها.

وبحسب الطواشي: فإن المشروع غايته تزويد الفتيات بحبوب حديد( وقائية) وهي عبارة عن حديد وفوليك بنفس الحبة ؛ وسيتم إعطائهن حبة بشكل أسبوعي لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى؛ بعد ذلك استراحة لمدة ثلاثة أشهر وفي الفصل الثاني تكرر العملية ؛ وبينت أنها درع للوقاية من فقر الدم عند هذه الفئة العمرية للفتيات.

وأشارت الطواشي خلال حديثها لتشرين أنه وفق نتائج المسح التغذوي لطلاب المدارس الذي أجري للعام 2022 تبين بعد هذا المسح أن هناك نسبة لابأس بها من فقر الدم بين الفتيات واستجابة لهذا المسح الذي أجريناه سيتم البدء بتنفيذ البرنامج في المحافظات الاربعة التي ذكرناها؛ وسيكون هناك متابعة لمراقبة مدى التحمل ؛ في حال حققت الهدف منها وكان تقبلها جيد سيتم تعميمها على باقي المحافظات علماً أننا مستمرين بالبرنامج بشكل سنوي (على مبدأ حملة الوقاية من الديدان الطفيلية) التي نُفذت سابقا وذلك بغية الوقاية من الإصابة بفقر الدم.