المقداد يجري مباحثات موسعة مع عبد العاطي تناولت سبل تعزيز العلاقات بين سورية ومصر

تشرين:

بدعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد مباحثات موسعة رسمية في القاهرة بعد ظهر اليوم مع الوزير عبد العاطي، تناول فيها سبل تعزيز العلاقات بين سورية ومصر في مختلف المجالات والتي تعكس الخصوصية التاريخية للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل الوزير المقداد في بداية اللقاء تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً دعم مصر للدولة السورية في مواجهة كل التحديات.

وتطرقت المحادثات إلى الوضع في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأهمية وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه، حيث شدد الوزير المقداد على ضرورة بذل كل الجهود لوقف العدوان، ومنع تهجير الفلسطينيين، وعدم السماح بتوسيع رقعة التصعيد والعدوان على دول أخرى في المنطقة.

من جانبه أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، مشدداً على حرصها على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ودعمها لجهود الدولة السورية في مكافحة الإرهاب، وتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب السوري.

وكانت وجهات نظر الوزيرين متفقة إزاء أهمية تنسيق مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية، والسفير حسام الدين آلا رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة.