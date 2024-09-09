هل يتمكن ناشئونا من الوصول إلى نهائي غرب ٱسيا لكرة القدم؟

تشرين:

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني للناشئين بكرة نظيره الأردني في نصف نهائي بطولة غرب آسيا الحادية عشرة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت دمشق في ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء، حيث ستنقل المباراة عبر قناة اتحاد غرب آسيا على يوتيوب.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين تأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، حيث تمكن منتخبنا من قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم وفوز دراماتيكي أدركه في الوقت القــ.ـاتل من المباراة، إذ حقق محمود الحسن هدف التعادل د 70 وأضاف عبد الرحمن ديناوي هدف الحسم د 92.

مدرب منتخبنا الكابتن فراس معسعس أكد لتشرين أهمية لقاء اليوم من أجل الوصول لنهائي البطولة واكتساب جرعة معنوية قبل التصفيات الآسيوية لأنها الهدف الأكبر، الأشقاء سيلعبون متسلحين بعاملي الأرض والجمهور وهذا ما سيصعب مهمة لاعبينا، لكن أرض الملعب هي الفيصل.