116 طالباً وطالبة تقدموا للاختبار المعياري للمفاضلة الجامعية في الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

أجرى فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة اليوم الاختبار المعياري للطلاب الراغبين بالتقدم إلى الكليات والأقسام التي تحتاج إلى اجتياز الاختبار عبر المفاضلة الجامعية للعام الدراسي الحالي 2025/2024.

وذكر رئيس الفرع الدكتور جمال العبد الله أن عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبار هذا اليوم بلغ

116 طالباً وطالبة من طلبة الشهادة الثانوية العامة دورة 2024 الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية في قسمي اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في محافظة الحسكة. وذلك من أصل 120 طالباً وطالبة سجلوا رغبتهم بالتقدم للاختبار.

مبيناً أن الاختبار أجري في مقر كلية الآداب بإشراف إدارة الفرع، ومشاركة عميد الكلية ونائبيه ومعاون مدير شؤون الطلاب المركزي، وسط أجواء مريحة تسودها الطمأنينة والهدوء وتوفر مبدأ تكافؤ الفرص امام جميع المشاركين في الاختبار الذي لم تسجل فيه أي مخالفة وسار بكل هدوء وسلاسة.

وأوضح العبدالله أن فرع جامعة الفرات في الحسكة اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاختبار لأبناء المحافظة الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية في الكليات والأقسام الموجودة في المحافظة. علماً أن الطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية في الكليات والأقسام الموجودة في المحافظات الأخرى، يتوجب عليهم السفر إلى تلك المحافظات وتقديم الاختبار المعياري في الجامعة الأم للكليات والأقسام التي تحتاج إلى اجتياز ذلك الاختبار لكي يُسمَح للطالب بالتقدم إليها من خلال المفاضلة الجامعية.

مؤكداً أن الفرع شكل لجان التصحيح من كادر الكلية ودائرة المعلوماتية من أجل إصدار النتائج بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين بالتقدم إلى قسمي اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في محافظة الحسكة في المفاضلة الجامعية للعام الدراسي الحالي خلال الفترة المحددة للتقدم للمفاضلة.