آخر الأخبارميديا ومنوعات

تراث حوران يعود من باب افراحها

تشرين ياسر النعسان:
أبرز ما يميز التراث السوري ويعبر عن ثقافته الزي التراثي السوري القديم لهم فأغلب الرجال كانت ملابسهم عبارة عن ما يسمى بالقمباز، الطربوش والشروال بالإضافة إلى الخنجر، أما النساء فكانت ترتدي العباءات الملونة والمزخرفة بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من الذهب .
و يبدو أن التراث الحوراني المتمثل بأحد جوانبه بالعرجة المشكشكة بالنيرات الذهبية التقليدية والثياب المطرزة الملونة الزاهية البهية عاد من باب الافراح بعد أن تم تغييبه من باب التطور والرقي كما يدعي البعض لدرجة ان بعض محلات الخياطة وغيرها أصبحت تفصل هذا النوع من التراث للفتيات والنساء الكبار والصغار بعد أن طوت نساء حوران هذا التراث ونسيته وهذا ما أكدته السيدة منى أبو عودة صاحبة ورشة الخياطة التي أشارت إلى أنها تقوم بتفصيل وخياطة العرجة والثوب المطرز للأفراح كزي تراثي لمن يرغب من خلال شك الذهب التقليدي على العرجة التي توضع على رأس المرأة لتزينها إضافة لخياطة الثوب المطرز التراثي ولمن ترغب أصبح هناك زي تراثي للأجرة لمدة محددة حتى انقضاء الفرح ومن خلال تفصيل وخياطة الثوب الحوراني التراثي المطرز بعد أن ازداد الطلب عليه في الآونة الأخيرة .
وكل هذا لتعود أفراح حوران مطرزة بالذهب كما كانت ولو كان الذهب كما اسلفنا تقليدي .
ولا يفوتنا هنا أن نعرج على روعة وجمالية هذا الزي ليس في حوران فقط وانما في جميع المحافظات السورية التي كل واحدة منها تتميز بتراثها الرائع المتميز الذي من الجهل تغييبه لانه جزء من ثقافتنا وموروثنا المتميز الرائع .

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

وزير الأشغال يفتتح فعالية عرض وتقييم مخرجات المسار التدريبي التخصصي في التطوير…

آخر الأخبار

وزير التجارة الداخلية يستقبل السفير الباكستاني في دمشق ووفداً اقتصادياً موسعاً..…

آخر الأخبار

وزارة الإعلام تعلن عن توفر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن المنصات الرقمية وصفحات…

آخر الأخبار

من إعلام العدو.. مسؤول أمني إسرائيلي سابق: «إسرائيل» ليست مؤهلة لحرب طويلة.. تعنت…

آخر الأخبار
وزير الأشغال يفتتح فعالية عرض وتقييم مخرجات المسار التدريبي التخصصي في التطوير والنمذجة والإدارة الهندسية لمشاريع الأبنية والمنشآت وزير التجارة الداخلية يستقبل السفير الباكستاني في دمشق ووفداً اقتصادياً موسعاً.. أفكار تعاون كثيرة ونظام المقايضة التجارية يتصدر اللقاء وزارة الإعلام تعلن عن توفر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي المسيئة من إعلام العدو.. مسؤول أمني إسرائيلي سابق: «إسرائيل» ليست مؤهلة لحرب طويلة.. تعنت نتنياهو في ‏مسألة محور صلاح الدين هدفه الحفاظ على حكومته تراث حوران يعود من باب افراحها مشاركون في "إكسبو سورية 2024": نتجاوز الصعوبات بحلول محلية والمعرض هو العتبة الأولى لباب التصدير الخارجي مركز الدعم للمفاضلة الجامعية في الحسكة يقلع بالعمل تخفيض كميات المازوت يدفع سائقي النقل الجماعي في السويداء إلى الإحجام عن تأمين الركاب طوال الأسبوع عشية أول مناظرة بينهما.. هاريس و«ضحكتها المُعدية» توسع دائرة الاطمئنان والأمان ‏حولها.. وترامب يتحسس رأسه «لا أحد يريد عودته إلا الكيان الإسرائيلي»‏ أكثر من ٢٥٩ ألف طالب يبدؤون العام الدراسي.. وتربية اللاذقية تقيم احتفالاً بعودتهم إلى مدارسهم