منتخبنا الأول يواجه الهند في حيدر آباد اليوم

تشرين:

يواجه اليوم منتخبنا الوطني الأول نظيره الهندي في مباراة ودية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت دمشق على ملعب جاتشيبولي في مدينة حيدر اباد..

منتخبنا كان تجاوز منتخب موريشيوس قبل ذلك بهدفين نظيفين.

وأنهى منتخبنا الوطني الأول استعداداته لمواجهة نظيره الهندي في الدورة الودية التي تقام في مدينة حيدر أباد من خلال حصة تدريبية صباحية شهدت مشاركة كافة اللاعبين.

المدير الفني خوسيه لانا أكد أن الفوز في هذه المباريات ليس الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للمنتخبات المشاركة، بل الأهم هو العمل على تطور الأداء، وأشار إلى أنه سيجري بعض التغييرات على التشكيلة التي شاركت في المباراة الأولى أمام موريشيوس.

أما حارس مرمى منتخبنا أحمد مدنية فقال: نسعى لاستثمار هذه البطولة للاستفادة من تعليمات الكادر الفني الجديد، ونحن جاهزون ونتطلع بالتأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية.

بدوره مدرب المنتخب الهندي الإسباني مانولو ماركيز قال حول لقاء اليوم: “ستكون مباراة صعبة أمام سورية، لكني لا أريد تقديم أي أعذار٫ أريد أن أتحدث عن الواقع, لديهم 10 لاعبين يلعبون في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وبالطبع هؤلاء المنافسون سيكونون أقوى.

وتابع: “هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا بحاجة إلى التكيف في أسرع وقت ممكن مع أسلوب واضح لنكون فريقاً تنافسياً.”

وأوضح مدرب الهند أن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الفوز، ولكن العثور على التركيبة الصحيحة والأسلوب يصبح أكثر أهمية بالنسبة لنا في مثل هذه السيناريوهات.

وأشار مدرب الهند إلى أن الهند بحاجة إلى التكيف مع اللعب ضد خصوم على مستويات مختلفة، من أجل تحقيق نتائج متسقة. “نحن في وضع حيث قد نلعب في بعض الأحيان ضد فريق أفضل منا، أو في بعض الأحيان من الفرق التي تكون في مستوى أقل.

لهذا السبب أؤكد على أسلوب معين في اللعب، والذي سيساعدنا على التكيف مع مثل هذه المواقف على فترات سريعة”. وبينما يتطلع النمور الزرق إلى التأقلم مع أسلوب لعبهم الجديد، ينشغل مدرب منتخب الهند بالنظر إلى جميع التركيبات الممكنة التي يمكن أن تناسبه على أرض الملعب.