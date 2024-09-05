“الدفاع الروسية”: تدمير 7 مسيرات أوكرانية فوق مناطق عدة
تشرين:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز «فليخا» فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة «فيلخا» وطائرات مسيّرة ضد أهداف في الأراضي الروسية.
وأضاف بيان الوزارة: دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخاً من طراز «فيلخا» وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، مشيراً إلى أن الأسلحة النارية في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية الهجوم المضاد الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدّمه حلف «ناتو» وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات «ليوبارد 2» الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف «ناتو»، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.