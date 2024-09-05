“الدفاع الروسية”: تدمير 7 مسيرات أوكرانية فوق مناطق عدة

تشرين:‏

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات ‏مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز «فليخا» فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك ‏خلال الليل.‏

وقالت الوزارة في بيان لها: خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ ‏هجوم إرهابي باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة «فيلخا» وطائرات مسيّرة ضد أهداف ‏في الأراضي الروسية.‏

وأضاف بيان الوزارة: دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخاً من طراز «فيلخا» ‏وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة ‏كورسك ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، مشيراً إلى أن الأسلحة النارية في الجزء ‏الشمالي الشرقي من البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين.‏

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 شباط 2022، إلى حماية سكان ‏دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.‏

وأفشلت القوات الروسية الهجوم المضاد الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري ‏الكبير الذي قدّمه حلف «ناتو» وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.‏

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على ‏رأسها دبابات «ليوبارد 2» الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة ‏إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف «ناتو»، والتي كان مصيرها التدمير على وقع ‏الضربات الروسية.‏