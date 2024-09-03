محافظ الحسكة يدعو «يونيسيف» إلى المساهمة بتأمين مستلزمات العملية التربوية

تشرين – خليل اقطيني:

دعا محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح مكتب منظمة “يونيسيف” إلى المساهمة بتأمين مستلزمات العملية التربوية في المحافظة من مقاعد مدرسية وحقائب.

كما دعا المنظمة، في اللقاء الذي جمعه اليوم مع مديرة مكتبها في المحافظة جولي فارندا والوفد المرافق لها، إلى توجيه منظمات المجتمع المدني الشريكة، التي توجد لديها حقائب مدرسية، بتوزيعها على تلاميذ وطلاب المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية في محافظة الحسكة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً على ضرورة زيادة مشروعات البنى التحتية في مختلف مناطق المحافظة كمشروعات الصرف الصحي، حيث نفذت المنظمة عدة مشروعات للصرف الصحي في مدينة الحسكة، آخرها المشروع الذي انتهى مؤخراً، وتضمن استبدال شبكة المجرور المهترئة في عدد من الشوارع والأحياء بطول 5 كم، وسبقت هذا المشروع مشروعات أخرى في مجال الصرف الصحي وغيره من المجالات.

وشدد صيّوح على ضرورة زيادة تدخل “يونيسيف” في مجال مياه الشرب من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب، ولاسيما أنه من حق الأطفال الحصول على مياه شرب نقية وبالكميات التي يحتاجها الجسم لتحقيق نمو صحي متكامل، متمنياً على المنظمة المساهمة بتأمين مستلزمات مياه الشرب ومحطات التحلية من صيانة ومواد تعقيم بالتنسيق مع مؤسسة المياه.

من جانبها، أبدت فارندا استعداد منظمة “يونيسيف” لزيادة دورها في محافظة الحسكة، من خلال العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على السكان، وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم نحو الأفضل، ومن ذلك الاستعداد للبدء بعد أيام بأعمال صيانة وإعادة تأهيل وتجهيز الطابق الثالث في المركز الطبي في مدينة الحسكة من أجل استكمال إجراءات تحويل المركز إلى مشفى، وتقديم التجهيزات والمعدات اللازمة لتحويل هذا الطابق إلى قسم للأطفال بعد انتهاء الأعمال ووضع المشفى الجديد في خدمة السكان، حيث رست المناقصة التي أجراها مكتب المنظمة في محافظة الحسكة على إحدى الشركات الخاصة، التي تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالعمل.

ووعدت بدراسة متطلبات المحافظة في مجال دعم القطاع التربوي وتأمين مستلزمات العملية التربوية والتعليمية من أجل تلبيتها في أقصر فترة ممكنة.

وعبرت فارندا عن سعادتها بالأثر الطيب الذي تتركه المشروعات التي تنفذها المنظمة لدى السكان، ولاسيما أن هذه المشروعات تستهدف تحسين البنية التحتية في المناطق السكنية، إلى جانب تأمين العديد من فرص العمل للشباب في المحافظة، منوهة بالتعاون الذي تبديه اللجنة الفرعية للإغاثة والمؤسسات الحكومية في المحافظة بتوجيه من المحافظ مع المنظمة، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ المشروعات التي تنفذها المنظمة في المحافظة.