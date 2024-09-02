وزير التعليم العالي لـ”تشرين”: المرسوم التشريعي (22) يشجع الطلبة على المعاهد التقنية والالتحاق بها  ويلبي حاجة القطاعين العام والخاص لخريجين تقنيين متميزين

تشرين- زهير المحمد:

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور بسام إبراهيم في تصريح خاص لـ “تشرين” أن المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم رقم (22) لعام 2024 والذي يتضمن تعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019 بحيث يصبح بالسماح بتعيين 10 بالمية من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة الدبلوم في المعهد التقاني، وذلك في الجهات العامة من دون إعلان أو مسابقة، علماً أنه سابقاً كانت المادة وفق القانون رقم(18 ) 5 بالمئة، الآن أصبحت 10 بالمئة، وهذا بهدف تشجيع الطلبة على المعاهد التقنية والالتحاق بها هذا من جانب، ومن جانب آخر حاجة الجهات العامة والقطاع الخاص أيضاً إلى خريجين تقنيين متميزين ومتفوقين.

وكشف الوزير إبراهيم أن تعديل هذه المادة يتضمن بعض الشروط، من أهمها أن يكون المعهد تابعاً للمجلس الأعلى للتعليم التقاني وألايقل معدل الخريج عن الجيد، والأهم هو مدى حاجة الجهات العامة لاختصاص هذا المعهد ويتم تعيينهم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وفق الشواغر المتوفرة في الملاك العددي للجهات العامة.