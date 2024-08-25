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458 مليون ليتر مازوت احتياجات وزارة الزراعة للموسم المقبل

دمشق – هناء غانم:

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ضمن خطتها للعام 2025 احتياجاتها الاجمالية من مادة المازوت لتنفيذ خطة الوزارة للقطاع الزراعي سواء النباتي أو الحيواني، والتي تم اعتمادها للموسم الزراعي /2024- 2025/ بنحو 458 مليون ليتر حسب الخطة، منها 403 ملايين ليتر احتياج القطاع النباتي وخصص منها 97 مليون طن ليتر لمحصول القمح.

وذكرت الوزارة في تقرير لها أن احتياجاتها لمحصول القطن من المازوت تصل إلى 404 ملايين ليتر، في حين حددت احتياج القطاع الحيواني بنحو 5.5 ملايين ليتر، كما بينت الوزارة أن الاحتياج الفعلي لمشروع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر قد حدد بنحو 9.6 ملايين ليتر واحتياجها لمشروع التشجير المثمر بلغ 3 ملايين ليتر من المازوت.

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