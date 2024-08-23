معسكر منتخبنا للشباب بكرة القدم كان ناجحاً بكل المقاييس

تشرين:

عاد منتخبنا للشباب بكرة القدم من معسكره الخارجي بمدينة طرابلس اللبنانية، ولعب في المعسكر مع المنتخب اللبناني مباراتين فاز بهما بهدفين نظيفين في المباراة الأولى وبهدف وحيد في الثانية.

وعن المعسكر قال مدرب منتخب الشباب محمد عقيل: “المعسكر كان ناجحاً جداً وقدم المنتخب أداء متميزاً يعكس التحضير الجيد، وهو في تطور مستمر”.

وأضاف: “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين وسينضم إليهم 12 لاعباً محترفاً في أيام التوقف الدولي”.

وعن المراحل القادمة من الإعداد قال: “سأجتمع مع اتحاد كرة القدم لنبحث بكل المواضيع الاستعدادية من معسكرات داخلية وخارجية وغيرها من الأمور”.

وعن الشائعة التي قالت إنه سيستقيل من المنتخب ويتجه لتدريب الكرامة، أجاب: “عقدي مع المنتخب سينتهي في الأول من تشرين الأول القادم، وحسب الاتفاق الجديد لكل حادث حديث!”.