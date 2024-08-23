الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويكون سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ومعتدلاً ليلاً شكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والساحلية، واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا … تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة وعشوائية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويستمر الجو حاراً وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.