البياضي والدوماني والحلواني والبلدي والسلطي أصناف عنب سورية بامتياز .. تقيك من أمراض العصر وتحسن الصحة

تشرين- رصد:

صدق أو لا تصدق.. لكن زراعة العنب في المنازل والحدائق تعتبر من أسهل الزراعات فيكفي أن تأخذ فرعاً عليه عدة عقد وتغرسه في الأرض في أواخر الشتاء لتجد أوراقه الخضراء الجميلة التي تشبه أصابع اليد تبرعم وتملأ العود الأخضر .. ويطيب العنب في فصل الصيف ليتميز بطعمه وحلاوته على مجموعة متنوعة من الفواكه , أضف الى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

وتقدر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إنتاج العنب في سورية للموسم الحالي بـ 195 ألف طن وهناك العديد من الأصناف التي تزرع في سورية مثل “البياضي والدوماني والحلواني والبلدي والسلطي”، وغالباً ما يتم إنتاج غراس هذه الأصناف في المراكز الزراعية التابعة للوزارة، وتتميز هذه الأصول بمقاومتها لحشرات وآفات الكرمة المطعمة، وأيضاً بمقاومتها للجفاف

وعلى الرغم من القيمة الغذائية المرتفعة لهذه الفاكهة الصيفية، إلا أن لها أيضًا فوائد صحية، تقي من العديد من الأمراض خاصة أمراض القلب والسرطان.

ويوضح خبير التغذية عبد الرحمن الحديد أن فاكهة العنب من أفضل فواكه فصل الصيف، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.والعنب فاكهة مرطبة تحقق نسبة مرتفعة من السوائل بفصل الصيف، حيث أن الجسم يفقد نسبة مرتفعة من السوائل نتيجة العرق، ويحتاج إلى تعويض هذه الكمية من السوائل بتناول العنب الذي يحتوي أكثر من 95% من مكوناته على سوائل وسكر وفيتامينات وأملاح معدنية ومركبات فعالة.

ويلفت “خبير التغذية”: قمنا بإعداد دراسات حول فائدة بذور العنب أيضاً واتضح أنه يفضل تناول العنب ببذوره، ويفضل تناول العنب الأحمر عن الأخضر لكثرة فوائده، وتبين من خلال الدراسات أيضاً أن ضروس الإنسان هي الوحيدة القادرة على كسر بذور العنب أفضل من أي وسيلة صناعية أخرى.

الوقاية من أمراض القلب والسرطان

وبجانب أن العنب يقي من أمراض القلب والسرطان فهو يخفض ضغط الدم المرتفع، ويقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه يحسن من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ، ما يساعد على تقوية الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.”

وينصح بأهمية تناول العنب للأطفال بالتناوب، لأن الطفل مفرط الحركة وبالتالي فهو بمرحلة نمو سريعة، لذا يُفضل أن يتناول العنب على فترات مختلفة، كما يُنصح مريض السكر بتناول كميات ضئيلة منه كي يتجنب ارتفاع السكر.

ونشرت دراسة في مجلة “تقارير علمية” تأثير العنب في ميكروبيوم الأمعاء، فكما هو معروف تحتوي الأمعاء على مليارات من الكائنات المجهرية التي تؤثر في الصحة العامة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن كمية البكتيريا في الأمعاء ومستوى الإنزيمات والمسارات البيولوجية بعد تناول العنب تغيرت إيجابيا، مما أثر في حالة القلب والقولون والدماغ والمؤشرات الصحية العامة.