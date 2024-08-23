7500 مريض سرطان في السويداء وجمعية أصدقاء مرضى السرطان تتكفل بـ50 بالمئة من العلاج 

السويداء- سهى الحناوي:

بيّن رئيس جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء، الدكتور عدنان مقلد أن الإصابات بمرض السرطان في السويداء تزداد بين 600 إلى 700 حالة جديدة سنوياً لكل ١٠٠ ألف مواطن.

ولفت إلى أن عدد المرضى على ساحة المحافظة تجاوز الـ 7500 مريض منهم 3500 مريض يتلقون علاجهم بشكل مجاني في شعبة الدم والأورام الصلبة بمشفى السويداء الوطني، حيث يقدم لهم كل أنواع العلاج اللازم من جرعات وصور شعاعية ورنين مغناطيسي وطبقي محوري إضافة إلى الأدوية.

منوهاً بأنه يراجع الشعبة نحو 50 مريضاً، إضافة إلى حوالي 3000 مريض يتلقون العلاج في مشفى البيروني والمواساة بدمشق، وهؤلاء يتم نقلهم على نفقة جمعية مرضى السرطان في السويداء حيث تم تأمين باص خاص بهم.

مبيناً أن الجمعية أنفقت منذ بداية العام حتى نهاية شهر حزيران نحو 900 مليون ليرة استفاد منها 2350 مريضاً /صور شعاعية_ جرعات/ ومن المحتمل أن يبلغ عدد مرضى السرطان المراجعين مقر الجمعية حتى نهاية العام الحالي إلى ما يقارب 5000 مريض طلباً للعون الطبي والعلاجي.

مشيراً إلى أن أكثر أنواع السرطان انتشاراً في المحافظة هي سرطان الثدي والجهاز الهضمي وعنق الرحم والغدة الدرقية عند النساء، وسرطان الرئة والجهاز الهضمي والبروستات عند الرجال.

علماً أن تكلفة علاج المريض تتفاوت بين مريض وآخر، وهذا متعلق بنوع الورم ومرحلة الإصابة، حيث تتراوح تكلفة جرعة العلاج الكيماوي بين نصف مليون إلى 20 مليون ليرة، وكلها تؤمن مجاناً للمرضى سواء في مشفى السويداء الوطني أم في مشفى البيروني.