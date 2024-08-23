ضاحية الباسل في مدينة اللاذقية تغص بالقمامة والأهالي يشتكون من انتشار الكلاب الشاردة 

تشرين- نهلة أبو تك:

اشتكى عدد من أهالي ضاحية الباسل في مدينة اللاذقية من تراكم النفايات بسبب عدم ترحيلها بشكل منتظم وتجمعها منذ شهرين من دون ترحيل، مؤكدين أن الحاويات تمتلئ وتنتشر حولها أكياس القمامة لتتجمع الحشرات والجرذان والكلاب الشاردة.

وأشار الأهالي إلى أن معاناتهم ليست جديدة، ولكنها تفاقمت بسبب حر الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانبعاث الروائح الكريهة، مطالبين بترحيلها باستمرار خاصة بعد انتشار الكلاب الشاردة بكثرة ونبشهم للقمامة.

بدوره، أكد مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس عمار قصيري أن ترحيل القمامة يتم بشكل دوري ومستمر لكافة الأحياء في مدينة اللاذقية منها ضاحية الباسل، مضيفاً: المشكلة هي الرمي العشوائي للقمامة من قبل الأهالي وعدم تقييدهم برمي الأوساخ ضمن الحاويات.

وأوضح قصيري أنه كانت هناك مشكلة بالترحيل سابقاً لضاحية الباسل لأن سيارات القمامة لا تستطيع إزالة الاكوام جانب الحاويات، حيث تتم الاستعانة بآليات كبيرة لإزالتها، مشيراً إلى أنه توجد حالياً ورش تنظيف للمدينة يقوم بها مجلس مدينة اللاذقية شملت أحياء وشوارع عدة لمدينة اللاذقية كحي الصليبة والعوينة والمشروع العاشر وقريباً ضاحية الباسل.

وعن انتشار الكلاب الشاردة، أكد القصيري أن هناك معالجة لهذه الظاهرة إضافة إلى متابعة مستمرة لرش الشوارع والأحياء بالمبيدات الحشرية لمكافحة انتشار البعوض.