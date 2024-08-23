بعض شوارع بلدة جديدة الشبياني تعاني من تراكم القمامة

تشرين- رجاء عبيد:

يشتكي أهالي عدد من الأحياء في بلدة جديدة الشيباني بريف دمشق من تراكم القمامة في الكثير من الشوارع وخصوصاً مساكن الحرس- جانب المدرسة، ويؤكدون أن عمال النظافة لا يأتون لترحيل القمامة وسيارات الترحيل لم يشاهدوها، ما أدى إلى تراكمها لعدة أسابيع وأكثر.

ويطالب الأهالي بحل جذري لمشكلاتهم والانتظام في ترحيل القمامة المتراكمة منذ شهر، والتي أدت إلى انتشار القوارض والحشرات ناهيك بالروائح التي تزكم الأنوف.

«تشرين» تواصلت مع رئيس بلدية جديدة الشيباني فتيان محمد يوسف، الذي أكد أنه ستتم إزالة أكوام القمامة ومعالجتها فوراً، مضيفاً: يوجد لدى البلدية خمسة عمال نظافة يقومون بعملهم يومياً بتنظيف الشوارع، كما تقوم سيارة الترحيل يومياً بإزالة القمامة من جانب صحارى باتجاه مساكن الحرس والنوادي «الرماية والمهندسين والمحاربين القدماء والفروسية»، منوهاً بأن وجود الهواء أحياناً يسبب في تجمع أكياس النايلون وغيرها في زوايا الشوارع ما يسبب في تراكمها وتكديسها.

وحول مخصصات البلدية من المازوت أشار يوسف إلى أن البلدية لا تعاني من نقص في المادة، بل على العكس تماماً، يعتبر الوضع جيد جداً قياساً بالبلديات الأخرى التي تعاني من نقص المحروقات.