إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الهندسية

تشرين:

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الخشب البلاستيكي بأنواعه وأشكاله في محافظة حمص – المدينة الصناعية بحسياء – بتكلفة تقديرية تتجاوز ١٨ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية ١٣٠٠ طن ويحقق ٤١ فرصة عمل.

يهدف المشروع إلى إنتاج أصناف خشبية ذات جودة ومتانة عالية، مكونة من مزيج ألياف البلاستيك مع الخشب الطبيعي، ما يمنحها مرونة البلاستيك و صلابة ومتانة الخشب.

يشاع استخدام هذه المنتجات في واجهات العقارات الخارجية و التراسات و بيوت الخشب و الديكورات.

وتعد هذه الصناعة من متطلبات قطاع البناء والتشييد بالجانب المتعلق بالإكساء السكني والتجاري.