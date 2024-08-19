لافروف: لولا أوامر واشنطن لما تجرأ نظام زيلينسكي على مهاجمة كورسك

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يتجرأ على مهاجمة مقاطعة كورسك الروسية لو لم تطلب منه الولايات المتحدة ذلك.

وتعليقاً على تعامل الدول الغربية مع هجمات كييف على منطقة كورسك قال لافروف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: “إن الجميع يفهم جيداً أن زيلينسكي لم يكن ليقرر أبدا القيام بذلك الهجوم لو لم تعهد الولايات المتحدة له بذلك”.

واعتبر لافروف أن القيادة الأوكرانية الآن في وضع يائس وتبحث فيه عن بديل لزيلينسكي.

وشدد لافروف على أنه لن يكون هناك مفاوضات مع كييف بعد الهجوم الأوكراني على كورسك، وقال: “إن الرئيس فلاديمير بوتين قال بوضوح شديد إنه بعد غزو أراضي كورسك، لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات”.