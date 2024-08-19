مصارعة الجمهورية… الرومانية لحمص والحرة للجيش

تشرين:

أقام الاتحاد العربي السوري للمصارعة بطولة الجمهورية للرجال والشباب في صالة البطولات بمدينة حلب، بحضور السيد محمد الحايك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام والسيد محمد القزاز رئيس اتحاد المصارعة والسيد أحمد مازن بيرم رئيس تنفيذية حلب والسيد عبدالله اسكندراني رئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي إضافة إلى السادة أعضاء الاتحاد فراس الرفاعي وغسان البلح ونادر السباعي وعبد العزيز الخالدي ونضال درويش وجهاد الأسعد وصلاح غالية الذي كانت جهوده واضحة في إنجاح البطولة بالتعاون والتنسيق مع تنفيذية حلب.

على صعيد النتائج سيطر منتخب الجيش على منافسات المصارعة الحرة بفئتي الشباب والرجال، فيما كانت الغلبة لمنتخب حمص في المصارعة الرومانية في فئتي الشباب والرجال وكان منتخب دمشق منافساً قوياً على الصدارة في الحرة والرومانية.

ففي المصارعة الحرة رجال وزن ٥٧كغ حل محمد مصطفى من الجيش بالمركز الأول تلاه جهاد مكيس من اللاذقية ثانياً وعدنان قضماني من دمشق ثالثاً.

وفي وزن ٦١كغ: نال عبد الرحيم فواز من الجيش نال ذهبية المركز الأول وجاء بعده عمر طرمزاوي من درعا ثانياً وعدي ربيع رمضان من ريف دمشق ثالثاً .

أما في وزن ٦٥كغ فأحرز إبراهيم الطباع من دمشق الذهبي تلاه حسام العمري من الاتحاد ثم فارس مشعل من اللاذقية.

وفي وزن ٧٠ كغ: أحمد خاناتي نال الذهب تاركاً المركزين الثاني والثالث توالياً لعبد الرحمن محاميد ومجد عائشة.

وفي وزن ٧٤كغ خالد الرفاعي من دمشق سيطر على الصدارة تبعه عمر سويدان من درعا وطارق جاسم من حلب ثانياً وثالثاً.

وفي وزن ٨٦كغ انس الخالدي من الجيش كان بالمرصاد للمركز الأول فوائل الخالدي من الاتحاد و أحمد مسالمة ثانياً وثالثاً.

وفي وزن ٩٢ كغ: لاعب منتخبنا والمتخرج قبل أيام من قسم هندسة الاتصالات فداء الاسطة من الجيش بالمركز الأول تلاه وليد حيدر من الاتحاد وعلي الامام من اللاذقية وغدير قاسم من الاتحاد.

كما نال ذهبية وزن وزن ٩٧كغ أنور شرفاوي من الجيش تلاه عمار ابو عليقة من درعا وأحمد المصري من إدلب.

وأخيراً في وزن ١٢٥كغ لاعب منتخبنا عمر صارم من دمشق حل أولاً تبعه طارق قرمه من حلب ومحمد اكراد من درعا.

ومن حيث ترتيب الفرق حل الجيش في المقدمة تلاه دمشق فدرعا ثم حلب و اللاذقية.

أما فئة الرجال للمصارعة الرومانية فقد حل أولاً في وزن ٥٥كغ أمجد السلقيني من حمص فأحمد جبارة من اللاذقية وعبد الرحمن كرم من حلب.

وفي وزن ٦٠كغ جاء مهند السعيد من حمص أولاً وكرم دنو من دمشق ثانياً ووليد شيخو من الجيش ثالثاً.

وفي وزن ٦٢كغ: أحرز الصدارة محمود الطحان من حمص تلاه مصطفى علو من حلب واحمد عبود من الاتحاد.

أما وزن ٦٧كغ: فقد تصدره محمد فواز من الجيش تبعه قاسم الابرش من حمص ثم سامي محمد من دمشق.

وفي وزن ٧٢كغ: احمد نكدلي من الجيش نال الذهب بينما ليث البلح من دمشق نال الفضة و احمد عروب من الاتحاد مال البرونز.

أما في وزن ٧٧كغ: فأحرز المركز الأول ابراهيم الفاعوري من دمشق تلاه تمام الشام من حمص ومحمد الخالديمن الجيش.

وفي وزن ٨٢كغ: آلت الصدارة لمحمد العبيد من حمص تلاه خضر سلطون و عبد الكريم عصة من دمشق.

وفي وزن ٨٧كغ: احمد الاحمد من حمص أولاً وسعد افغاني من الجيش وعبد الرحمن خضرو من اللاذقية ثانياً وثالثاً.

وفي وزن ٩٧كغ: احمد بكري من الجيش أولاً و عبد الرحمن جسري من الاتحاد ثانياً وجمال حميدو من حلب ثالثاً.

وفي وزن١٣٠كغ: نال عبد الرحمن الابرص من اللاذقية الذهبية وذهبت الفضية لمحمود البلح من دمشق.

وجاءت حمص في صدارة ترتيب الفرق تلاها الجيش فدمشق واللاذقية وحلب ثم السويداء .

أما في المصارعة الحرة لفئة الشباب

وزن ٥٧كغ: عبد الرحمن فواز من الجيش جاء أولاً تلاه عدنان قضماني من دمشق وعلي عباس من الشرطة و محمد حمودين من ادلب.

وفي وزن ٦١كغ: مقداد فارس من الشرطة حقق ذهبي المركز الأول تلاه عمر طرمزاوي من درعا ومحمد الدنف من دمشق.

وفي وزن ٦٥كغ: أحرز لاعب دمشق يامن الصيفي المركز الأول تلاه قسورة أحمد من اللاذقية وزيد حمود من دمشق.

وفي وزن ٧٠كغ: مجد عائشة من دمشق سيطر على الذهب تاركاً الفضة لمحمد فشتكي من درعا والبرونز لعبد الرحمن خطاب من ريف دمشق.

وفي وزن ٧٤كغ: نال خالد الرفاعي من دمشق الذهبية و فؤاد فارس من الشرطة الفضية ومحمود مفلح من درعا البرونزية.

وفي وزن ٧٩كغ: حل عمر زيدان من الجيش في الصدارة تلاه عمر بني مرجة من دمشق ثم محمد دهون من درعا.

وفي وزن ٨٦كغ: تصدر وائل الخالدي من الجيش ومحمد طرمزاوي من درعا

وفي وزن ٩٣كغ: يحيى الحسين من ادلب توجد بالمركز الأول ووليد حيدر من الجيش واحمد البواب من دمشق ثانياً وثالثاً.

وفي وزن ٩٧كغ: أنور شرفاوي من الجيش كان على موعد مع الذهب و محمد ادروا من حلب نال الفضة.

وفي وزن ١٢٥كغ: طارق فومة من حلب تصدر و محمد اكراد من الاتحاد ثانياً.

وتصدر الجيش ترتيب الفرق تلاه دمشق ثم درعا .

وفي منافسات المصارعة الرومانية لفئة الشباب وزن ٥٥كغ: جاء امجد السلقيني من حمص أولا ومحمد الاعرج من اللاذقية ثانياً وأحمد جذبة من حلب ثالثاً.

وفي وزن ٦٠كغ: أحرز الذهب محمد السعيد من حمص وكرم دنو من دمشق جاء ثانياً و ناجي خطبا من الاتحاد ثالثاً.

وفي وزن ٦٣كغ: جاء محمود طحان من حمص بالمركز الأول تاركاً مصطفى علو من حلب و محمد الحايك من دمشق بالمركزين الثاني والثالث توالياً.

وفي الترتيب العام جاءت حمص أولاً وحلب ثانياً ودمشق ثالثاً.