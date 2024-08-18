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القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق يزور هيئة الاستثمار السورية

تشرين:

استقبلت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقة اليوم، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية السودانية الدكتور أحمد ابراهيم، وبحثت معه سبل وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقدمت لايقة شرحاً مفصلاً عن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية والمزايا والإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية والإجرائية التي ينطوي عليها القانون،  ومؤشرات الجذب والتنفيذ المحققة بعد صدوره، لافتة إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية الهامة المطروحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي في شتى القطاعات، ضمن آليات إجرائية وقانونية شفافة تحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
من جانبه أكد إبراهيم عمق العلاقة بين الشعبين السوري والسوداني، وأهمية تطوير العلاقات بين البلدين من خلال هيئات الاستثمار فيهما، لتشمل كل المجالات الاستثمارية، لاسيما القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الزراعي، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة لدعم قطاع الاستثمار، وأعرب عن تفاؤله بمرحلة جديدة من التعاون المشترك لجذب وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين.
يذكر أن هيئة الاستثمار السورية، تشهد في الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في زيارات الوفود العربية والأجنبية، لاستطلاع ملامح البيئة الجديدة للاستثمار في سورية.
و يترافق ذلك مع تقارير صادرة عن وكالات خارجية ترصد تطورات مناخ الاستثمار في سورية، وتتوقع انتعاشاً متصاعداً للتوظيفات الرأسمالية في سورية.

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