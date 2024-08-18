المهندس عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالصحة والزراعة

تشرين:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة: المصادقة على عقدين لصالح وزارة الصحة لتقديم سيرومات لزوم القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها نحو 62 مليار ليرة سورية، بغية الاستمرار بتأمين الأدوية ومستلزمات عمل القطاع الصحي العام بما يمكنه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كذلك وافق المصادقة على العقد المبرم لصالح مشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد واللوازم الخاصة بشعبة المعالجة الشعاعية بالمشفى، بقيمة 3 مليارات ليرة سورية، وتأتي هذه الموافقة نظراً لأهمية المواد المتعاقد عليها في عملية المعالجة الشعاعية لمرضى الأورام، بالإضافة إلى زيادة وضبط الجودة من خلال الحصول على أفضل النتائج للعلاج الشعاعي باستخدام التقنيات الحديثة، ولضمان استمرار تقديم المشفى خدماتها الطبية للمرضى بالشكل الأمثل.

كما وافق على المصادقة على عقدين لصالح مستشفى المواساة الجامعي، الأول لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة الفرش الطبي (سرير عناية مشددة عدد /29/ وكرسي غسيل كلية عدد /4/)، لزوم المجمع الإسعافي الملحق بمستشفى المواساة الجامعي، والثاني لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة مشارط جراحية كهربائية لزوم المجمع الإسعافي العائد لمستشفى المواساة الجامعي.

وفي مجال الزراعة وافق على المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ مشروع إنشاء مظلات للقبابين ولمكاتب الدخول والخروج بمساحة /2000/م2، بقيمة إجمالية قدرها /4/ مليارات ليرة سورية إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني في مسكنة، بقيمة إجمالية نحو /3.2/ مليار ليرة سورية.