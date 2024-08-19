بمشاركة 25 لاعباً اختتام بطولة محافظة درعا بالطاولة

درعا- هيثم العلي:

اختتمت منافسات بطولة المحافظة للرجال بكرة الطاولة التي أقيمت في مدينة ازرع بمشاركة ٢٥ لاعباً ضمن أجواء تنافسية رياضية مثلوا أندية ازرع والشعلة وابطع وداعل والحراك والتي أشرفت عليها اللجنة الفنية لكرة الطاولة بمحافظة درعا بالتعاون مع نادي ازرع الرياضي.

وفي نهاية البطولة جاءت النتائج:

المركز الأول براء كناكري نادي داعل والمركز الثاني محمد الموسى من نادي ازرع والمركز الثالث فايز ذيبان من نادي الحراك والمركز الرابع عبد الكريم السعدي من نادي ابطع .

وقام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى السيد رامي الأسعد عضو اللجنة التنفيذية بدرعا ورئيس اللجنة الفنية لكرة الطاولة عدنان الحبهان