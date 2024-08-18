تحدٍّ يهدد الصحة العامة.. هشاشة العظام مصدر قلق كبير لكبار السن

تشرين- رصد:

تصبح عظام العديد من كبار السن أكثر هشاشة مع تقدمهم في السن وبالتالي يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالكسور. وتمثل هذه المشكلة الصحية مصدر قلق كبير لهذه الفئة من الناس. فما الأسباب وراء زيادة هشاشة العظام؟

في هذا التقرير الذي نشره موقع “برس سانتي” الفرنسي، يستكشف الكاتب فرانسوا لين العوامل الرئيسية التي تسهم في هشاشة العظام، وطرق الحفاظ على صحة عظامنا مع تقدمنا في العمر.

شيخوخة العظام

شيخوخة العظام عملية طبيعية تحدث مع تقدم الإنسان في العمر. واعتبارًا من سن الثلاثين تقريبًا، تبدأ كتلة العظام في الانخفاض تدريجيا فيما يُعرف بـ”الارتشاف العظمي”. وعادة ما تتسارع هذه العملية لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وتؤثر أيضًا على الرجال الأكبر سنا.

انخفاض إنتاج الهرمونات

من بين العوامل الرئيسية المسؤولة عن هشاشة العظام لدى كبار السن انخفاض إنتاج هرمونات مثل هرمون الإستروجين والتستوستيرون. تلعب هذه الهرمونات دورا حاسما في الحفاظ على صحة العظام من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم وتحفيز تكوين أنسجة عظمية جديدة.

تباطؤ تجديد الخلايا

مع التقدم في السن، يتباطأ معدل تجديد الخلايا العظمية. تصبح الخلايا البانية، المسؤولة عن تكوين العظام الجديدة، أقل نشاطا في حين تظل الخلايا الهادمة المسؤولة عن ارتشاف العظم أكثر نشاطا. ويؤدي هذا الخلل إلى فقدان كتلة العظام وزيادة هشاشتها.

انخفاض امتصاص الكالسيوم

يتناقص امتصاص الأمعاء للكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام، مع التقدم في العمر. وقد يكون ذلك بسبب انخفاض إنتاج الفيتامين د الذي يسهل استيعاب الكالسيوم أو بسبب مشاكل الهضم المرتبطة بالشيخوخة.

عوامل الخطر لهشاشة العظام

بالإضافة إلى التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالعمر، هناك عوامل أخرى يمكن أن تسهم في هشاشة العظام لدى كبار السن.

نمط الحياة المستقر وقلة النشاط البدني

يعد الخمول البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية لهشاشة العظام. يتسبب غياب التمارين التي تحفز الحمل الميكانيكي على العظام إلى فقدان كتلة العظام وانخفاض مقاومتها.

سوء التغذية

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الكالسيوم والفيتامين د والبروتين إلى إضعاف العظام. وتلعب هذه العناصر الغذائية الأساسية دورا حاسما في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها.

الأمراض المزمنة والأدوية

بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري أو التهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة إلى بعض العلاجات الدوائية، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة العظام. لذلك، من المهم مناقشة هذا الأمر مع طبيبك.

العوامل الوراثية والبيئية

يمكن أن يسهم الاستعداد الوراثي وبعض العوامل البيئية، مثل التدخين، في هشاشة العظام لدى كبار السن.

عواقب هشاشة العظام

يمكن أن يكون لهشاشة العظام لدى كبار السن عواقب وخيمة على جودة حياتهم وصحتهم العامة.

ارتفاع خطر الإصابة بالكسور

تتمثل النتيجة الرئيسية لهشاشة العظام في زيادة خطر الإصابة بالكسور، خاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم. ويمكن أن تؤدي هذه الكسور إلى فقدان الاستقلالية، والإقامة في المستشفى لمدة طويلة مع مضاعفات خطيرة.

يمكن أن يكون لهشاشة العظام لدى كبار السن عواقب وخيمة:

انخفاض القدرة على الحركة

يمكن للكسور المرتبطة بهشاشة العظام أن تحد من قدرة كبار السن على الحركة والاستقلالية، مما يجعلهم أكثر اعتمادا على رعاية ومساعدة الآخرين.

ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

يمثل علاج الكسور وإدارة المضاعفات المرتبطة بهشاشة العظام عبئا ماليا كبيرا على الأنظمة الصحية والأفراد.

فحص وتشخيص هشاشة العظام

من أجل منع العواقب الوخيمة لهشاشة العظام، من الضروري إجراء فحص منتظم لهشاشة العظام لدى كبار السن.

فحص كثافة العظام

قياس كثافة العظام، المعروف أيضا باسم قياس امتصاص الأشعة السينية الثنائي الطاقة، هو الفحص المرجعي لتقييم كثافة المعادن في العظام. هذا الفحص غير المؤلم وغير الجراحي يجعل من الممكن اكتشاف هشاشة العظام وتقييم خطر الكسور.

فحوص تكميلية أخرى

إلى جانب قياس الكثافة، يمكن إجراء اختبارات الدم والبول لتحديد عوامل الخطر المحتملة أو الأسباب الكامنة وراء هشاشة العظام، مثل نقص الفيتامينات أو المشاكل الهرمونية.

الوقاية والعلاج من هشاشة العظام

في مواجهة هشاشة العظام، هناك إستراتيجيات فعالة لمنع وعلاج هذه المشكلة الصحية لدى كبار السن.

النشاط البدني المنتظم

تساعد ممارسة التمارين البدنية المناسبة، مثل المشي أو السباحة أو تقوية العضلات، على تحفيز تكوين عظام جديدة وتساعد في الحفاظ على كتلة العظام.

منظمة الصحة العالمية توصي بممارسة الرياضة بحد أدنى 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة أسبوعيا.

الحمية الغذائية

اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم والفيتامين د والبروتين ضروري للحفاظ على صحة العظام. ويمكن أيضا الاعتماد على المكملات الغذائية بناء على توصية طبية.

العلاج الدوائي

إذا تم إثبات الإصابة بهشاشة العظام، فقد يتم وصف علاجات دوائية مثل البايفوسفونيت أو مُعدِّلات مستقبلات هرمون الإستروجين الانتقائية لإبطاء فقدان كتلة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

الوقاية من السقوط

يمكن لتدابير الوقاية من السقوط، مثل تصميم المنزل واستخدام الوسائل التقنية، أن تساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بالكسور بالنسبة لكبار السن.

لا شك في أن هشاشة العظام تشكل تحديا صحيا كبيرا لكبار السن، لكن هناك طرق للوقاية منها وعلاجها بشكل فعال. ومن خلال فهم الآليات المسببة لهذه الهشاشة، واعتماد نمط حياة صحي، والاستفادة من المراقبة الطبية المناسبة، يمكن لكبار السن الحفاظ على قوة عظامهم والحفاظ على استقلاليتهم وجودة حياتهم. بالتالي، يعتبر اتباع نهج شامل ووقائي أمرا ضروريا لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد الصحة العامة.