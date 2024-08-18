وفق ثلاثة نماذج: نخبة جديدة من الطلاب على عتبة دخول مدارس المتفوقين بالمحافظات المختلفة

تشرين- دينا عبد:

تفقد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع الدكتور عزت عربي كاتبي ووزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ومدير تربية دمشق المكلف الدكتور عبد الحكيم الحماد اليوم واقع تنفيذ الاختبارات في مدرستي نجدي البغدادي ونهلة زيدان بدمشق.

وزير التربية د. محمد عامر المارديني أكد أن الهدف من الاختبارات هو قبول الطلاب الذين يمتلكون مهارات وقدرات معينة في مدارس المتفوقين وليس الاعتماد على الحفظ الصم، مشيراً لدور مدارس المتفوقين في تخريج نخبة مميزة من الطلاب برزوا بشكل خاص في الشهادات العامة والمسابقات المختلفة، لافتاً أن الاختبار المؤتمت يحقق الشفافية والعدالة بين الطلاب خاصة مع وجود منافسة واقبال كبير من الطلاب المتفوقين الذين يعتبرون الكنز الذي يجب العمل عليه لتحقيق التقدم والتطور.

ومن خلال غرفة المتابعة المركزية تم الاطلاع على واقع تنفيذ الاختبارات في المحافظات خلال اجتماع افتراضي لوزير التربية مع مديري التربية وبحضور معاون الوزير للشؤون التربوية ومديري الإشراف التربوي والامتحانات، حيث تم التأكيد أن الاختبارات نفذت اليوم بكل هدوء وسلاسة في جميع المراكز الامتحانية.

وتم بناء اختبار القبول بمدارس المتفوقين مركزياً بشكل مؤتمت ووفق ثلاثة نماذج من قبل لجان متخصصة في وزارة التربية، كما تجري جميع العمليات الإجرائية الخاصة بالاختبار من التدقيق وإعداد النتائج وإصدارها مركزياً في الوزارة، وتحرص الوزارة بذلك على تحقيق مبدأ العدالة والنزاهة في جميع مراحل الامتحان، لينال كل متقدم للاختبار الدرجة التي تتوافق وقدراته الحقيقية ليكون قادر على متابعة تفوقه.

يذكر أنه تقدم اليوم أكثر من ١٨ ألف طالب ممن نجحوا في صفي السادس والتاسع الأساسيين، وحققوا شروط التقدم للمفاضلة للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م لخوض اختبارات القبول في ٤٢ مدرسة للمتفوقين وذلك ضمن ١٦٣ مركزاً امتحانياً بجميع المحافظات.