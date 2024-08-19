مباريات الدوري تحت الأضواء الكاشفة… لكن بشرط!

تشرين:

أكد محي الدين دولة عضو اتحاد كرة القدم” رئيس لجنة المسابقات” أن أي فريق بالدوري يستطيع أن يلعب مباراته ليلاً بأرضه بشرط موافقة الفريق الآخر و يتحمل كامل تكاليف الإقامة، مشيراً إلى أن غالبية ملاعب الدوري في المحافظات حالياً في الصيانة ومع بداية الدوري ستكون جاهزة.

لافتاً إلى أنه سيتم إعداد دفتر شروط خلال أيام للإعلان عن نقل مباريات الدوري( التلفزيوني والإذاعي والإعلاني ) علماً أنه يحق لكل فريق بالدوري الأولمبي إضافة ثلاث لاعبين بكل جولة من فريق الرجال بشرط أن يكونوا لم يشاركوا بنفس الأسبوع مع الفريق الأول.

وبالنسبة لدوري الشباب والناشئين والأشبال فأكد دولة أنه سيكون على ثلاث مراحل، إضافة لذلك فإن الدوري القادم سيتم ربط الفئات العمرية من الأولمبي حتى الأشبال، وسيتم تحديد الصعود والهبوط عبر مجموع النقاط.