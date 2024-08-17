تغيير إدارة الآزوري يتصدر المشهد …  والفريق بحاجة إلى تعاقدات ومبالغ وداعمين

تشرين- إبراهيم النمر:

يتصدر مشهد تغيير الإدارة في النادي الكروي التي لم تتعدّ عشرة أيام الواجهة لرياضة دير الزور، الإدارة السابقة برئاسة سليمان الذياب تقدمت باستقالتها نتيجة الضائقة المالية، لكن وبشكل سريع باشر رئيس الإدارة السابقة مدلول العزيز بتعاقدات للبدء بالموسم الكروي لكنهما لم ينجحوا بالحفاظ على هداف الدوري محمد الواكد الذي قدم من الجيش إلا أياماً قليلة ليعدل الأخير عن قراره بالتعاقد مع الأزرق والعودة إلى صفوف الزعيم وبمبلغ أقل وصل إلى 350 مليوناً بعد أن اتفق مع الآزوري على600 مليون.

الآن الكرة بملعب الإدارة الجديدة المؤلفة من محمد الدهموش رئيساً وصالح ثابت العاني وعيسى شريدة العواد وحسن صباح وبشار الطعمة وفواز الطهماز وأحمد الشيخ وأحمد العيسى وحافظ درويش أعضاء. في إعادة الأمور إلى نصابها ولملمة الأوراق قبل بداية الموسم الكروي.

مدرب نادي الفتوة الكابتن طارق جبان (مدرب الكرامة في الموسمين الماضيين) أكد أنه يريد الإقامة في دمشق بعد مواسم من العمل خارج المحافظة، للتخفيف من متاعب السفر وتأثيرها في صحته الجسدية، لذا هذا أحد أسباب قبول عرض الفتوة بعقدٍ حتى نهاية الموسم المقبل 2025/2024.

وعن عرض نادي الكرامة قال الجبان: لم أكن أمانع الاستمرار مع نادي الكرامة وتحديداً بعد أن أخبرني نائب رئيس الإدارة، عمر العموري، بأنني سأشرف على مشروع الفريق في منتصف الموسم الماضي، لكن لا أعلم لماذا غيّر رأيه على عكس ما كنا متفقين عليه، لم يتواصل معي أحد من أجل البقاء، فمن حقّ أي داعم وأي نادٍ أن يشكّل فريقاً قوياً ينافس على الألقاب وفقاً لوجهة نظره.

الفتوة يحتاج إلى…

ولفت الجبان أن الآزوري بعد التغييرات على الصعيد الإداري ورحيل اللاعبين، يحتاج لتشكيل فريق جديد، التعاقدات ليست بالسهلة والمبالغ المطلوبة عالية، لن نكون ناديا ضعيفاً هذا مؤكد وننتظر المزيد من الدعم المالي والمعنوي، لذا سندخل الموسم كمنافسين، وحتى لو لم نبرم صفقات قوية لن نكون فريقاً سهلاً، بالطبع نحتاج للعناصر المناسبة وخاصة لدينا مشاركة آسيوية وقد ننافس على اللقب في حال توفر ما نحتاجه.

رأي

وأشار مدرب الفتوة أن قانون السماح بالتعاقد مع 5 لاعبين فقط من خارج أبناء النادي قد يكون جيداً للبعض وعلى العكس للبعض الآخر، الاحتراف يعني يجب أن نكون محترفين بكل شيء، هذا قرار غير جيد، ليس مناسباً لكرة القدم السورية، برافو للنادي الذي لديه المال وبإمكانه صناعة فريق قوي، كان يجب المطالبة بمشاركة لاعبي الأولمبي مع فريق الرجال لا مثل هذا القرار.

وختم الجبان حديثه بالقول: الموسم المقبل سيكون أفضل من السابق، خاصة بعد الوعود بتحسين أرضية الملاعب ودخول تقنية الـVAR..