من المسؤول عن انتقاء لاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة؟

تشرين- معين الكفيري:

يدخل منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال يوم الثلاثاء القادم معسكراً داخلياً في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق استعداداً للمشاركة في بطولة الشارقة الدولية مطلع أيلول القادم، وقرر اتحاد اللعبة توجيه الدعوة للاعبي المنتخب الوطني للالتحاق بالمعسكر التدريبي وهم: نديم عيسى وعمر إدلبي وهشام عرواني ومجد عربشة وأندريه فارس وهاني إدريبي وجميل صدير وعبد الوهاب الحموي وكامل عبدالله وعبد الرحمن الكردي وبلال اطلي وجورج نونو وجورج دولماية والياس عازية وأحمد حبش.

طريقة الانتقاء

اتحاد كرة السلة وجه الدعوة لخمسة عشر لاعباً للالتحاق بالمعسكر، ولكن الفكرة أو المشكلة ليست بقائمة المنتخب الوطني بحد ذاتها، المشكلة بطريقة الانتقاء أو بالأحرى بسياسة الانتقاء، وبشكل أوضح هل تم انتقاء الأفضل؟ وما هي خطة العمل لانتقاء اللاعبين؟ وما هي الرؤية المستقبلية للمنتخب؟ وهل كلهم من الشباب أو لا؟ المهم منتخب… وهل تم انتقاء الأفضل واللاعبين الأصحاء والأكثر جاهزية؟ وهل تمت الاستعانة ببعض الوجوه الشابة من صغار السن لتخدم المنتخب وتكتسب الخبرة خاصة أن المنتخب تنتظره مباريات صعبة وحاسمة أمام منتخبي لبنان والبحرين ضمن النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات؟ وهل كان لمدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني فوكاندو بيتراشي أي دور في عملية الانتقاء، والذي لم نره أو نسمع عنه أي شيء منذ شهر شباط الماضي، وخوض منتخبنا النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية أمام منتخبي لبنان والإمارات، ولن نتحدث عن اللاعبين المغتربين لأنه موضوع طويل وشائك ولن يكون التعويل عليه كثيراً .