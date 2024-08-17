الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي لهندي السطحي المترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، إلى غائم جزئياً على المناطق الشمالية الغربية مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المنطقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبينت المديرية أن الجو يكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات شطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً بالساعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً … توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً وحاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.